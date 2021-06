La toute nouvelle résidence pour retraités Chartwell Trait-Carré, situé au 1265 Boulevard Louis-XIV, dans l’arrondissement Charlesbourg à Québec, a célébré récemment son ouverture officielle avec un évènement faisant honneur à ses résidents et leur nouveau milieu de vie.

Le champagne et un repas ont été offerts de façon personnalisée, directement aux appartements des résidents. Après avoir porté un toast en l’honneur de leur communauté de retraités, les résidents ont eu droit à des prestations musicales de l’auteur-compositeur-interprète Christian-Marc Gendron. Ouvert depuis février 2021, Chartwell Trait-Carré compte 324 appartements pour aînés autonomes, en plus d’une unité de soins de 37 studios aménagés pour les résidents qui ont des besoins spécifiques. Bien ancré dans sa collectivité, Chartwell Trait-Carré s’imprègne de l’histoire de Charlesbourg, à travers un design à la fois moderne (photo) et qui commémore l’époque des bourgs de la Nouvelle-France. Sur l’autre photo, de gauche à droite : Marc Dubuc, président de EMD Construction et vice-président Batimo ; Francis Charron, président de Batimo et vice-président de EMD Construction ; et Marc Poirier, directeur général de la résidence Chartwell Trait-Carré.

Nouveau DG au Périscope

L’équipe du Théâtre Périscope de Québec vient d’accueillir Frédéric Guay (photo) à la direction générale de son institution. Ex-directeur de l’Atelier de musique de Jonquière, ce diplômé en gestion des affaires met ses connaissances et son expertise au service du milieu culturel depuis maintenant 20 ans. Par le passé, il a également été impliqué à titre de président de la Corporation Centre-Ville d’Arvida et administrateur sur le CA de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il a aussi travaillé à titre de directeur de production pendant plusieurs années au Théâtre La Rubrique, au Festival international des arts de la marionnette à Saguenay, au Festival Regard, aux Jeux du Québec de Saguenay 2013 en plus d’avoir été président du comité des cérémonies des Jeux du Québec à Alma en 2017. Il a également œuvré dans la région de Montréal, entre autres à L’Agora de la danse, au Théâtre Denise-Pelletier et aux Grands Ballets Canadiens.

La santé mentale des femmes

32 championnes et champions Pharmaprix, représentant 15 succursales des régions de Québec et de Lévis, ont participé, le samedi 12 juin dernier, à deux courses à relais, totalisant 72 km, afin d’amasser des fonds en vue de la Course pour les femmes du programme « AIMEZ VOUS » de Pharmaprix au profit de la Fondation CERVO qui aura lieu du 4 au 11 juillet. Il est encore temps de s’inscrire à ce défi virtuel (marche ou courses de 5 ou 10 km) à l’endroit de votre choix. Qu’il s’agisse de soutenir une amie, un membre de la famille, ou encore par solidarité envers la cause, toutes les raisons de participer à ce rendez-vous sportif sont bonnes. Renseignements : https://fondationcervo.com/

En souvenir

Le 28 juin 1968. Des artistes venant de 15 pays participent à plus de 200 spectacles gratuits offerts lors du tout premier Festival d'été de Québec, un projet mené à terme par un petit groupe de volontaires dirigés par Louis Ricard. Le budget de cette première manifestation estivale dans la Vieille Capitale s'élèverait à environ 15 000 $. La fête durera près de trois semaines, du 28 juin au 17 juillet.

Anniversaires

Robert Laforce (photo), le plus âgé des opticiens indépendants du Québec à pratiquer sa profession (4821, boulevard de l’Ormière à Québec), 77 ans...Vincent Bolduc, chroniqueur et comédien québécois, 43 ans...Simon Larose, joueur de tennis québécois, 43 ans...Terez Montcalm, chanteuse, 58 ans...John Elway, quart-arrière de la NFL (1983-98: Broncos), 61 ans...Félix Gray, chanteur français, 63 ans...Kathy Bates, actrice américaine, 74 ans...Claire Lamarche, animatrice québécoise, 76 ans.

Disparus

Le 28 juin 1981 : Terry Fox (photo), 23 ans, l'idole et l'inspiration de millions de Canadiens. 2018 : Harlan Ellison, 84 ans, écrivain américain de science-fiction et de fantastique... 2016 : Scotty Moore, 84 ans, le guitariste d'Elvis Presley... 2016 : Buddy Ryan, 82 ans, ancien coordonnateur de la légendaire brigade défensive des Bears de Chicago des années 1980... 2015 : Chris Squire, 67 ans, bassiste et cofondateur du groupe rock Yes... 2014 : Edmond Blanchard, 60 ans, avocat canadien, homme politique, puis juge... 2010 : Willie Huber, 52 ans, de 1978 à 1988 avec les Rangers et les Red Wings (LNH)... 1993 : Jean-Maurice Bilodeau, 69 ans, homme de radio et commentateur sportif (TVA) ... 1992 : Lévis Bouliane, 60 ans, une figure de la musique western...