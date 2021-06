PARÉ, Raymond



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 23 juin 2021, à l'âge de 82 ans et 7 mois, est décédé monsieur Raymond Paré, époux de madame Ghislaine Sauvageau Denis, fils de feu madame Yvonne Cayen et de feu monsieur René Paré. Il demeurait à Donnacona, autrefois à Saint-Ubalde. Autrefois Thanatologue et Ambulancier à Saint-Ubalde., à partir de 12 h 30.et de là, au cimetière paroissial. Monsieur Paré laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles: Diane et Céline (Réjean Paquin); ses petits-enfants: Donald et Francis (Annick Dufour), Cynthia et Steven (Lysa Montambault); ses arrière-petits-enfants: Samuel et Vincent, Camille et Constance, Alycia, Logan et Naomie, Émy. Il était le frère et le beau-frère de feu Henri (feu Rose-Hélène Deveault), Rosanne (feu Roger Benoit), Dolores (feu Emile Bureau, feu Robert Meunier), Jeannine (feu Martial Leclerc), Aline (feu Marcel Guillemette), Jean-Paul (Marie-Marthe Julien), Marcel (Lise Julien); feu Sylvio Sauvageau (Suzanne Therrien), feu Yvon (feu Jeannette Richer), feu Jean-Paul (feu Juliette Therrien), Alberte (André Rivard), Carmen (Fernand Darveau), feu Justin (Diane Lauriault), Guy (Mariette Savard), Gaétan (Ginette Chicoine), Ronald (Francine Savard); Raymonde Denis (Jean Gauthier), feu Jean-Yves, Louise (Jean-René Pelletier). Il laisse également ses filleuls Marc-Henri et Ghislain Paré, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s ainsi que Eric Tessier. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Donnacona pour les bons soins prodigués, leur dévouement, humanisme et leur écoute. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.org