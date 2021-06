Départ d’une ex-ministre de l’Environnement marquante

L’ex-ministre de l’Environnement Catherine McKenna, dont le mandat a été marqué par l’instauration de la taxe carbone, a officialisé son départ de la vie politique lundi matin. Plutôt que de se représenter aux prochaines élections, celle-ci a fait le choix des deux choses les plus importantes à ses yeux : «mes enfants et le changement climatique».

«Ça n’a pas été facile, mais c’est la bonne décision pour moi et pour ma famille, et je la prends au bon moment», a-t-elle dit aux journalistes, réunis à l’extérieur dans la circonscription d’Ottawa-Centre, qu’elle a représenté pendant les six dernières années.

Je tiens à remercier le très grand nombre de personnes qui m’ont appuyée et qui ont soutenu ce que nous essayions de faire pour bâtir un pays meilleur. Dans ma circonscription, autour de la table du cabinet, au sein du Parti libéral et souvent de l’autre côté de la chambre. pic.twitter.com/WH06BPZrZ9 — Catherine McKenna 🇨🇦 (@cathmckenna) June 28, 2021

Ministre de l’Environnement et du changement climatique dès le retour des libéraux au pouvoir en 2015, Mme McKenna a piloté des dossiers d’importance capitale pour le gouvernement fédéral, notamment l’instauration de la taxe sur le carbone, dans un contexte de transition avec le gouvernement conservateur de Stephen Harper, dont la décennie au pouvoir a été marquée par le développement du secteur pétrolier canadien.

«Quelques heures après ma nomination à titre de première ministre de l’Environnement et du changement climatique, je dirigeais une équipe qui travaillait jour et nuit à la préparation de l’Accord de Paris. Nous nous sommes ensuite battus bec et ongles pour le protéger contre Donald Trump, et nous nous sommes battus encore plus fort et plus longtemps pour nous montrer à la hauteur de nos engagements ici même au Canada», a-t-elle lancé.

Transmuée en ministre de l’Infrastructure et des collectivités après les élections de 2019, une de ses dernières grandes annonces en tant que ministre a été la mise sur pied de la Stratégie nationale de transport actif, un plan de 400 millions $ sur cinq ans pour le développement de sentiers pédestres, les pistes cyclables, les pistes à usages multiples et les trottoirs élargis à travers le pays.

C’est donc sans surprise que la ministre est arrivée en vélo au point de presse. «Parmi toutes les conversations sur le changement climatique que j’ai eues dans toutes les salles luxueuses dans lesquelles je me suis retrouvée, la salle de classe la plus instructive de toutes a été le monde naturel», a dit Mme McKenna.

En conférence de presse au même moment pour une autre annonce, le ministre du Patrimoine Steven Guilbeault, lui-même un écologiste de la première heure, a eu de bons mots pour sa collègue.

«En tant qu’environnementaliste et militant pour le climat de longue date, je veux personnellement remercier Catherine pour tout ce qu’elle a fait. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai décidé de me lancer dans la course en 2019 [...]. Nous lui sommes redevables pour tout ce que le Canada fait sur la question des changements climatiques», a-t-il déclaré.

Des décisions controversées

Au fil des années, la ministre de l’Environnement ne s’est pas attirée que des fleurs de la part des écologistes.

C’est notamment sous sa gouverne que le Canada a procédé à l’achat controversé de l’oléoduc Trans Mountain, en 2018, et au reste des actifs de l’entreprise pétrolière Kinder Morgan.

Cette décision avait poussé l’emblématique militant pour l’environnement David Suzuki à demander sa démission dans une célèbre tirade. Il lui recommandait de suivre l’exemple de l’ex-ministre français de l’Environnement Nicolas Hulot, qui avait quitté avec fracas son poste pour contester ce qu’il jugeait comme l’inaction du gouvernement d’Emmanuel Macron en matière d’environnement.

Une ministre sous protection

Le passage en politique de Catherine McKenna a aussi été remarqué en raison du vitriol qui était constamment lancé en sa direction sur les réseaux sociaux, notamment en raison de sa position sur le changement climatique. Traitée à répétition de «climate barbie», elle a reçu son lot d’insultes sexistes comme peu de députées l’ont vécu.

Après avoir fait l’objet, avec ses enfants, d’insultes et de menaces en pleine rue à Ottawa, la ministre a même dû recourir à une protection policière, du rarement vu au Canada.

Malgré cela, elle a encouragé les «petites filles» à ne pas craindre de faire le saut en politique.

Une ouverture pour Mark Carney?

Depuis les premiers articles sur le départ de Catherine McKenna dimanche, les spéculations vont bon train sur le saut en politique de l’ex-gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d’Angleterre, Mark Carney.

De fait, les rumeurs circulent depuis l’apparition de ce dernier au congrès du Parti libéral plus tôt cette année. Le vide provoqué par Mme McKenna dans la circonscription pourrait bien être rempli par cet économiste, qui a dévoilé dans un livre récent sa vision pour une transition écologique à l’échelle de la planète.

Les deux ont discuté à quelques reprises à l’époque où Mark Carney était à la tête de la Banque d’Angleterre dans les années suivant l’adoption de l’Accord de Paris, en 2015.