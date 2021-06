Des nouvelles de Ronron

En revoyant Ronron, fin avril, j’ai failli ne pas reconnaître le chaton tout ronronnant de ma Rose, sa maîtresse, qui a eu 4 ans en mai.

J’ai eu un choc d’une grand-mère découvrant son petit-fils devenu un ado avec tatouages au cou et l’allure générale d’un punk post-moderne.

Ronron a pris la forme d’une échalote au corps long et mince avec des pattes surdimensionnées. Il est maintenant surexcité. À peine ai-je eu le temps de le serrer dans mes bras qu’il s’en est extirpé d’un saut digne de notre skieur à bosse, Jean-Luc Brossard.

Ronron, m’a assuré mon fils, est la terreur de la ruelle, où il déploie ses talents d’agresseur de chats. Car il chasse ses semblables. C’est un véritable mafioso, mais qui n’a aucun besoin de garde du corps.

Maître Ronron

Rose m’a raconté hier au téléphone que Ronron s’attaque aussi aux chiens domestiqués qui à sa vue décampent dare-dare, affolés. Mais ma petite-fille m’assure que Ronron se laisse caresser par les enfants. « Mes amis le prennent dans leurs bras et il se laisse flatter. Tu sais, grand-maman, Ronron, il aime les humains ».

Dans dix jours, je vais revoir ma Rose et ses parents. Sans consulter mon Anglais, j’ai dit à la maîtresse de Ronron d’amener son félin. Peut-être même que son papa débarquera avec son perroquet même si nos rapports se sont irrémédiablement dégradés depuis le jour où il m’a mordue avec son bec tordu. Mais l’oiseau restera dans sa cage.

Ronron veille au grain. Le perroquet, il l’a à l’œil. J’ai acheté une laisse, car Rose, granddad et moi allons promener notre surdoué sur pattes dans le village. Il va adorer, croit Rose. Granddad est moins sûr. Il craint que les écureuils qui foisonnent soient perturbés. C’est plutôt lui qui craint plus que jamais la bête. « Depuis l’arrivée de ce chat, je savais qu’il se transformerait en animal féroce. I was right to be wary. »

Les Anglais ont toujours raison. Nous le savons bien.