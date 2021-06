Des supplémentaires avant l’Europe pour Les Trois Accords

Les Trois Accords n’ont pas fini de faire la fête avec leur spectacle Beaucoup de plaisir. En plus des dates déjà annoncées, la formation effectuera un nouveau passage à l’Impérial Bell de Québec le 20 novembre et un autre au MTelus de Montréal le 11 décembre.

• À lire aussi: Le rock se déconfine enfin à Tadoussac

Les billets pour les rendez-vous programmés dans la Vieille Capitale et la métropole sont déjà en vente.

Outre la pièce titre de leur album Beaucoup de plaisir lancé en 2018, le plus récent effort de la bande menée par Simon Proulx comprend les succès Corinne et Outre tes yeux Simon!. Le disque a également servi de tremplin au film musical Les Trois Accords: live dans le plaisir dévoilé en mai sur les écrans des salles obscures.

Après des représentations au Québec qui le mènera jusqu’à la fin de l’année, le groupe mettra le cap sur l’Europe, plus précisément vers la Suisse, la Belgique et la France. En effet, à compter de février prochain, Les Trois Accords poursuivront leur tournée des arénas et des grandes salles en compagnie des Cowboys Fringants.

À VOIR AUSSI