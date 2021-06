Environ 360 ménages à la rue le 1er juillet

Plus de 350 ménages du Québec se retrouveront à la rue et devront être logés temporairement à l’hôtel le 1er juillet, estime le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).

«Au moment où on se parle, le chiffre risque de grossir dans les prochaines heures, mais on parle à Montréal de 88 ménages locataires qui sont toujours sans logis. Dans le Grand Montréal, autour de 170 et dans la province, autour de 360 ménages-locataires qui, au moment où on se parle, n’ont pas signé de bail pour le 1er juillet. Donc, des ménages qui vivent beaucoup d’angoisse», a expliqué une porte-parole de l’organisme, Véronique Laflamme, à TVA Nouvelles.

La situation est très inquiétante et confirme l’existence d’une crise du logement, a-t-elle ajouté.

Montréal sur le pied de guerre

Avec plus d’une quinzaine de partenaires, la Ville de Montréal a mis en place une série de mesures pour répondre aux besoins en habitation, dont de l’aide à la recherche de logements, de l’hébergement, de l’entreposage temporaire et de l’aide au déménagement.

Le service du 311 est la porte d’entrée principale vers laquelle la population peut se tourner.

Selon la Société d’hypothèque et de logements, entre 80 000 et 100 000 personnes déménagent chaque année.

Sans l’intervention de la Ville et ses partenaires, on estime qu’entre 100 et 400 personnes se retrouveraient sans logement. Il y a 88 ménages en accompagnement actif en ce moment.

Rappelons que le service de référence de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), avec lequel la Ville a une entente de services, est aussi disponible à l’année. Le Service offre notamment un soutien téléphonique, une aide à la recherche de logements et un accompagnement lors des visites de logements.

Le budget du Service de référence de l’OMHM a d’ailleurs été bonifié de 1 million $ par année afin d’améliorer l’accompagnement et l’hébergement offert aux ménages vulnérables ayant perdu leur logement.