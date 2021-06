Festivals: Ottawa débloque 200 M$ pour la relance des grands événements

Ottawa injectera 200 millions $ pour aider à la relance des événements culturels d’envergure au pays, incluant les festivals les plus importants qui ont grandement souffert des effets de la COVID-19.

«Les événements, on les connait: que ce soit le Festival de jazz, le Festival d’été de Québec, le Festival de films de Toronto, ou encore le Stampede de Calgary», a souligné lundi matin la ministre du Développement économique, Mélanie Joly.

Les événements qui peuvent se prévaloir de cette aide spéciale doivent afficher un revenu annuel de plus de 10 millions $ et plus, excluant bien sûr l’année 2020.

L’argent servira à soutenir les liquidités des événements en questions, «mais aussi pour les aider à pivoter, à s’adapter, à être capables de s’adapter, à être capables de respecter les mesures sanitaires», a déclaré la ministre.

En plus des 200 millions $ pour les grands événements, le ministre du Patrimoine, Steven Guilbeault, a annoncé une seconde enveloppe de 300 millions $ en aide pour le secteur des arts et des sports, à plus petite échelle, à travers le pays.

Ce montant ira au Fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport, qui était prévu au budget 2021. Il sera dédié aux entreprises qui ont continué de fonctionner, mais qui ont toujours de la difficulté à couvrir leurs opérations, ainsi qu’à celles qui n’ont toujours pas commencé à se remettre de la crise.

«Nos athlètes, nos créateurs seront parmi les derniers à se remettre complètement de la crise», a déclaré le ministre Guilbeault.

