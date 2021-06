La Ville de Québec veut réduire de 45 % ses émissions de GES entre 2010 et 2030

La Ville de Québec se donne pour objectif «très ambitieux» de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l’agglomération de 45%, entre 2010 et 2030.

C’est ce qui se dégage de la Stratégie de développement durable rendue publique lundi après-midi par la Ville de Québec.

Entre 2010 et 2017, la baisse de GES dans l’agglomération a été d’à peine 0,6%. Mais Luc Monty, directeur général de la Ville, a affirmé que l’avènement du Centre de biométhanisation et du tramway permettra d’aider de diminuer les GES. Actuellement, quelque 70% des GES sont produits par le secteur du transport.

Notons que la Ville de Québec ne se contente pas de cibler des objectifs en lien avec l’activité qu’elle génère elle-même. Elle a plutôt choisi d’inclure toutes les activités qui se déroulent sur le territoire de l’agglomération.

«Il n’y a pas juste la Ville, mais aussi le gouvernement, les citoyens et les entreprises. Si on s’y met tous, c’est atteignable», a juré M. Monty en parlant de la baisse projetée de 45%.

Dans sa stratégie, la Ville de Québec affirme qu’elle investira 100 millions $ d’argent neuf dans diverses initiatives visant à atteindre les cibles de développement durable l’ONU.

Trois axes majeurs

La Stratégie de Québec s’articule autour de trois axes majeurs : la décarbonisation, la résilience et la transition. Pour y arrive, on évoque cinq items majeurs : les rues conviviales, les milieux de vie durable, la consolidation urbaine du territoire, la mise en valeur des rivières et les écosystèmes naturels et biodiversité.

Plusieurs conseils et suggestions sont faites aux citoyens. Cela inclut notamment la recommandation de prendre de courtes douches plutôt que des bains pour éviter de gaspiller l’eau potable.