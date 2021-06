Le Canadien en séries: des moments magiques pour Renaud Lavoie

Renaud Lavoie est bien conscient que plusieurs envient présentement son boulot de reporter à TVA Sports, lui qui a suivi le Canadien sur la route depuis le début de l’année, et qui sera aux premières loges si la troupe montréalaise devait rafler la 25e coupe Stanley de son histoire dans quelques jours.

«Ce sont des moments extraordinaires, raconte Renaud Lavoie. Magiques, je pense que c’est le bon terme. De voir cette équipe, soir après soir, être la meilleure sur la glace, de pouvoir être sur place à toutes les rencontres, est un très grand privilège. Ce que les gens ressentent, nous aussi, on le ressent, que les émotions soient positives ou négatives.»

Équipe négligée

La coupe Stanley à Montréal à la mi-juillet, Renaud Lavoie y croit, même s’il n’a pas de prédiction claire à annoncer. «Ce n’est pas juste de la chance, ce qui arrive présentement», argue celui qui aime imager que le Canadien est en mission.

«Ça fait longtemps que je couvre les séries éliminatoires, celles du Canadien ou d’autres équipes. Un groupe comme celui du Canadien présentement, c’est très difficile à arrêter. Parce que les joueurs acceptent de se sacrifier pour les autres membres de l’équipe», indique Lavoie, qui œuvre dans le journalisme sportif depuis 1993, mais qui ne travaillait pas à Montréal la dernière fois que les Glorieux ont soulevé le précieux trophée.

«Je le répète depuis le jour 1 : les équipes de la Ligue nationale ne respectent pas le Canadien de Montréal. Les Maple Leafs ne le respectaient pas, les Jets et les Golden Knights non plus, et probablement que le Lightning de Tampa Bay va penser que c’est une équipe facile à battre, alors que le Canadien n’a peur d’absolument rien.»

Lavoie a d’ailleurs conseillé à son camarade descripteur Félix Séguin de «préparer sa phrase», au cas où la coupe reviendrait prochainement à Montréal...

Prise de bec

Renaud Lavoie espère, à chacune de ses interventions, faire vivre des émotions aux partisans du Canadien. À cet égard, l’une de ses récentes joutes verbales a donné un excellent instant de télévision sportive.

C’était le dimanche 20 juin dernier. Les Golden Knights de Vegas venaient d’égaler 2 à 2 la série contre le Tricolore. L’inaction de l’arbitre Chris Lee (qui avait regardé sans broncher Nick Suzuki, du Canadien, recevoir un coup de poing au visage de la part de Brayden McNabb, des Golden Knights), ainsi que les autres incohérences de l’arbitrage ayant jusque-là marqué l’affrontement Montréal-Vegas lors des quatre premières parties, étaient au cœur d’un débat extrêmement chaud à l’émission Dave Morissette en direct qui concluait la soirée de hockey à TVA Sports.

Le ton a rapidement monté entre Renaud Lavoie et l’ancien arbitre Stéphane Auger, qui n’étaient pas d’accord, le premier arguant que le second ne lui laissait pas le temps de s’exprimer. La prise de bec, virulente, a rapidement fait le tour du web le lendemain. Loin de s’en offusquer, Renaud Lavoie s’en amuse et défend encore son point de vue à ce jour. Et surtout, il insiste : le débat n’était «absolument pas arrangé avec le gars des vues», et Auger et lui ont beaucoup de respect l’un pour l’autre.

«À un certain moment, les téléspectateurs ont le droit de se faire dire les vraies choses et dans ce dossier, on était rendus là, estime Renaud Lavoie. En ce qui concerne Stéphane, je n’ai jamais eu aucun problème avec lui. C’est quelqu’un de vraiment professionnel dans ce qu’il fait. Je comprends parfaitement ses positions, mais je pense que j’avais le droit d’exprimer mon opinion.»

La série Canadien-Lightning se poursuit au moins jusqu’au 5 juillet (et davantage si nécessaire), à TVA Sports.