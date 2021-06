Le ComediHa! Fest-Québec se tiendra surtout en salle

La 21e présentation du ComediHa! Fest-Québec se déroulera majoritairement en salle. Malgré les vœux exprimés par les organisateurs, le volet extérieur se réduira à des projections de films à la place George-V.

C’est la volonté de la Santé publique d’éviter les rassemblements et la décision de la Ville de Québec de ne pas financer les grands événements qui expliquent pourquoi ComediHa! a rapatrié presque toute sa programmation, du 28 juillet au 28 août, à l’intérieur.

Au début mai, l’organisation disait pourtant élaborer des plans pour aller à la rencontre des gens en plein air.

« On a discuté énormément avec la Ville et nous croyons qu’elle a pris une bonne décision d’offrir plutôt de l’animation aux citoyens. Même dans la façon dont nous allons monter le site de place George-V, les places devront être réservées et nous allons gérer les alentours pour ne pas qu’il y ait de rassemblements. C’est très important », explique le producteur Sylvain Parent-Bédard.

500 personnes maximum

Bien qu’il soit doté d’un budget de 14 millions de dollars, tous les événements à l’affiche du ComediHa! Fest-Québec 2021 seront gratuits et présentés en ligne.

Photo d'archives

Des spectateurs seront admis dans les salles en fonction de la grandeur de celles-ci. Ça ira de 25 à 500 personnes (au Manège militaire). Pour les six Galas ComediHa!, entre 250 et 300 personnes auront accès au Capitole.

Pourquoi ne pas exiger un droit d’entrée aux spectateurs ? Plusieurs raisons s’imposent, selon Sylvain Parent-Bédard, dont celle d’éviter toute la logistique entourant les changements à la programmation si les normes sanitaires changent en cours de route.

« On ne voulait pas faire vivre ça à nos clients », dit le producteur, qui croit qu’il pourra éviter un déficit grâce à l’effort supplémentaire des commanditaires. « Mais l’an prochain, ce sera payant. »

Bien-cuits et JMP

Outre les six galas animés par P-A Méthot, Les Denis Drolet, le duo Michel Charette et Gildor Roy, René Simard, Fabien Cloutier et Pierre-Yves Roy-Desmarais, la grille horaire du ComediHa! Fest-Québec 2021 sera bien garnie.

Photo d'archives

Parmi les nouveautés, quatre bien-cuits durant lesquels des comiques se paieront la tête de Mike Ward, de P-A Méthot, de Lise Dion et d’un invité-surprise. Ces soirées seront animées par Patrick Groulx, Dominic Paquet, José Gaudet et Stéphane Rousseau.

Jean-Marc Parent ressuscitera son Heure JMP ; une série de balados, des open mic, le Club « best of » et bien d’autres événements sont aussi au programme.

Les humoristes feront-ils passer un mauvais quart au coronavirus ? La directrice générale du festival, Josée Charland, en doute.

« Je pense qu’on a fait le tour. L’an dernier, les artistes ont fait beaucoup de spectacles virtuels et ils ont été invités à la télé. Ça fait que la pandémie, nous ne sommes plus capables. »

Les événements en diffusion web

Les Galas ComediHa! ;

Les soirées ComediHa! Club « best of » ;

Les Shows Mystères ;

Les Vendredis Tandem ;

La série de balados ;

La tournée des finissants de l’École nationale de l’humour 2021 ;

Les soirées Mercredi ComediHa! Club ;

Et bien d’autres. Pour tous les détails : comedihafest.com