Le Festival d’opéra de Québec célébrera 200 ans d’art lyrique français

Le Festival d’opéra de Québec présentera, pour sa dixième édition, un grand concert avec dix chanteurs qui célébreront 200 ans d’art lyrique français.

À l’affiche, le 30 juillet, au Grand Théâtre de Québec, le spectacle L’opéra français en fête proposera airs de Gluck, de Poulenc, de Saint-Saëns, de Gounod, de Offenbach, de Bizet et de Massenet.

Les sopranos Karina Gauvin, Hélène Guilmette, Claire de Sévigné et Florie Valiquette, et les mezzo-sopranos Mireille Lebel et Carolyn Sproule seront en vedette.

Photo Michael Slobodian

On retrouvera, du côté masculin, le ténor Hugo Laporte, les barytons Phillip Addis et Jean-François Lapointe, et la basse Alain Coulombe. L’Orchestre symphonique de Québec sera dirigé par le chef invité Jean-Marie Zeitouni.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Le concert proposera aussi des airs moins fréquentés et d’autres qui ont été composés en français par Rossini et Donizetti.

Ce concert présenté devant public sera enregistré en prévision d’une diffusion qui sera offerte, plus tard, en ligne.

Photo AFP

Volet extérieur

Six événements seront offerts entre le 27 juillet et le 7 août.

Jeunesses Musicales Canada seront de retour avec Les pêcheurs de perles, de Bizet, offert le 31 juillet et les 2 et 4 août, dans une version piano à La Bordée.

Le Diamant présentera, les 1er, 3, 5 et 6 août, la pièce de théâtre Les leçons de Maria Callas, avec Sophie Faucher dans le rôle de la cantatrice grecque et dans une mise en scène de Jacques Leblanc.

Anne-Marie Bernard, Dominique Côté, Klara Martel-Larouche et Catherine Saint-Arnaud complèteront la distribution.

Cette pièce de théâtre de Terrence McNally, traduite par Michel Tremblay, raconte l’histoire de jeunes aspirants chanteurs et chanteuses qui assistent à des leçons de chant données par Maria Callas et qui partage des anecdotes savoureuses.

On revisitera le conte Peau d’âne, les 27, 28 et 30 juillet, à la salle Henri-Gagnon du pavillon Louis-Jacques-Casault de l’Université Laval. Jean-François Mailloux a composé la musique et le livret est de Jean-Philippe Lavoie. Éva-Marie Cloutier, Jessica Latouche, Dominique Gagné et Hugo Laporte font partie de la distribution.

La Brigade Lyrique animera, comme le veut la tradition, les parcs et des espaces publics et sortira même dans les municipalités voisines de la Ville de Québec. Hugo Laporte, Sarah Bissonnette, Marie-André Mailloux et le pianiste Jean-François Mailloux constituent l’édition 2021 de la Brigade.

Nouveauté pour cette 10e édition, le Festival d’opéra présentera, dans des parcs, du 13 juillet au 7 août, des spectacles déambulatoires surprises. On pourra apercevoir une Castafiorette qui débarque en ville, une Prima donna en cavale et un chanteur sérénade.

La programmation est en ligne ici.