L’histoire de son fils en série télé

L’adaptation du roman d’autofiction de Francine Ruel, Anna et l’enfant-vieillard, atterrira chez Groupe TVA. Produite par Pixcom (La faille, Alerte Amber), la série brossera le portrait d’une mère dont l’enfant toxicomane sombre dans l’itinérance.

Groupe TVA confirme au Journal avoir donné le feu vert au drame familial, provisoirement intitulé Anna et Arnaud. Son entrée en ondes est prévue pour 2022. On ignore toutefois s’il sera offert en primeur sur Club illico avant d’être relayé par TVA.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) a annoncé lundi qu’elle avait retenu ce projet – et neuf autres – dans son nouveau programme d’aide, qui bonifie la valeur de production des séries québécoises pour augmenter leurs chances de percer à l’étranger.

La SODEC indique qu’Anna et Arnaud racontera l’histoire d’un jeune homme de 20 ans qui, après avoir subi « un grave traumatisme », voit sa vie basculer et entraîne sa mère dans « une véritable descente aux enfers ».

L’adaptation du livre (paru aux éditions Libre Expression en 2019) a été confiée au dramaturge François Archambault. Il ne s’agit pas d’une première aventure télévisuelle pour Archambault. On lui doit Les étoiles filantes, cette comédie dramatique présentée à Radio-Canada de 2007 à 2008, avec Stéphane Crête, Normand Daneau et Marie-Hélène Thibault.

Jointe au téléphone, Francine Ruel indique qu’elle n’avait pas envie d’écrire la série tirée d’Anna et l’enfant-vieillard parce qu’au moment où Pixcom a acquis ses droits, elle vivait elle-même cette insoutenable réalité.

Elle fait toutefois partie de l’aventure à titre de collaboratrice. « J’alimente l’auteur au maximum. L’histoire va déborder du roman. La série va beaucoup plus loin », révèle-t-elle.

De retour de Saint-Boniface au Manitoba, où elle a participé au tournage du Monde de Gabrielle Roy, une télésérie sur l’œuvre de l’auteure canadienne-française, Francine Ruel caresse de grands espoirs pour Anna et Arnaud. Elle souhaite que l’œuvre conscientise un plus large public sur l’itinérance.

« C’est un sujet terriblement tabou, déplore-t-elle. Être itinérant, en société, c’est mal vu. Les gens pensent que c’est tous des pourris, des petits vieux, des gens sans colonne vertébrale... Mais s’ils savaient... »

Un petit pas

Dans les années 1980, le fils de Francine Ruel, Étienne, a été grièvement blessé par balle alors qu’il circulait sur l’avenue du Parc, à Montréal. Les séquelles physiques et psychologiques qu’il a subies ont été importantes. Aujourd’hui, sa situation s’est améliorée.

« Il n’est plus dans la rue, indique l’auteure et actrice. Il n’est pas encore sorti du bois, mais c’est un petit pas de plus vers sa réinsertion. »

AUTRES PROJETS FINANCÉS

La SODEC appuie aussi les séries de fiction suivantes :

Mégantic/Un drame inspiré du déraillement de train de 2013 au centre-ville de Lac-Mégantic. Pour Club illico.

Splendeur et influence/Une comédie grinçante de Marc Brunet (Like-Moi) qui parodie le monde des influenceurs. Pour Radio-Canada.

Meurtres non résolus : Nirvana/Le combat d’une mère qui essaie de faire innocenter son fils accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis. Pour Bell Média.

