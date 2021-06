Mike Gravel: la mouche du coche franco-américaine

À moins de vous passionner pour l’histoire ou la politique américaines, vous aviez peu de chances de connaître l’homme dont on a annoncé le décès hier. L’ancien sénateur de l’Alaska et candidat malheureux des primaires démocrates de 2008 et 2020 Mike Gravel s’est éteint en Californie.

Pourquoi s’intéresser au décès d’un politicien de l’Alaska qui s’est peu démarqué dans les dernières décennies? Parce que le parcours politique de ce personnage original a marqué mes études universitaires et parce que, comme on le dit parfois, «il y a un peu de nous autres là-dedans».

S’il a terminé ses jours en Californie et mené sa carrière politique en Alaska, Maurice Robert Gravel est né à Springfield au Massachusetts de parents canadiens-français. Ses parents, peu éduqués et d’origine modeste, se sont connus en Nouvelle-Angleterre dans les années 1920. Comme tant d’autres, ce sont les perspectives d’emploi qui les attirent aux États-Unis.

Le jeune Maurice, Mike, est d’abord éduqué dans une école francophone. Il attribue la détermination dont il fait montre pour poursuivre ses études à la volonté et à la résilience de ses parents. Il parviendra à obtenir un diplôme universitaire tout en travaillant pour subvenir à ses besoins et après un détour pour effectuer son service militaire.

Mis à part ses origines, je me suis aussi intéressé à Gravel lors de mon parcours universitaire en raison de mon intérêt pour la guerre du Vietnam et l’administration Kennedy. Encouragé par un de mes professeurs, le regretté Yves Roby, je me suis lancé dans la lecture des papiers du Pentagone, les célèbres Pentagon papers.

Peut-être ces documents évoquent-ils pour vous le film The Post qui met en vedette Merryl Streep et Tom Hanks, mais pour moi ils évoquent le rôle particulier d’un jeune politicien audacieux.

En 1971, le New York Times et le Washington Post avaient débuté la publication d’extraits d’un dossier préparé à la demande du secrétaire à la Défense Robert McNamara et intitulé United States-Vietnam Relations, 1945-1967: A Study Prepared by the Department of Defense. Ce sont ces documents classés secrets qu’on appellera les Pentagon Papers.

Le gouvernement américain ayant obtenu d’une cour fédérale une injonction interdisant aux deux journaux de publier d’autres articles sur le sujet, le responsable de la fuite dans les médias, Daniel Ellsberg, présenta ses documents à bon nombre de politiciens qui montrèrent peu d’intérêt sauf un.

En juin 1971, Mike Gravel est un inconnu au sénat à Washington. Alors qu’il se prépare à recourir au filibuster, l’obstruction systématique, il accepte l’offre d’Ellsberg et lit les documents secrets devant ses collègues. Non seulement parvint-il à organiser son filibuster, mais il obtint une attention médiatique importante tout en informant les politiciens et la population américaine des mensonges des administrations successives au sujet de l’implication américaine au Vietnam.

Le style et les talents oratoires de Gravel lui permettront d’obtenir une certaine notoriété et son opposition au conflit vietnamien lui vaudra le surnom de «mouche du coche». Un démocrate de l’époque s’opposant à cette guerre de manière aussi véhémente n’était pas chose courante. Il faut préciser que le sénateur de l’Alaska était au moins aussi libertarien qu’il était démocrate.

Impopulaire au sein de sa formation politique, Gravel fut évincé en 1980. Après quelques malheureuses tentatives en affaires, il refait surface quelques années plus tard pour faire la promotion de la démocratie directe avant de se présenter aux primaires démocrates en 2007 et 2008 pour affronter les Hillary Clinton, Barack Obama et John Edwards.

Plus récemment dirigeant d’une compagnie de production de marijuana, le natif de Springfield a tenté une dernière opération politique en 2019 quand il a annoncé sa candidature pour l’élection présidentielle de 2020. Sa campagne fut de courte durée et il a préféré se rallier à Bernie Sanders et Tulsi Gabbard.

Je tenais donc à souligner aujourd’hui le décès d’un politicien sincère et original, un candidat dont l’histoire avait tout pour plaire. Comme il l’affirmait dans sa biographie, seuls le dur labeur et la chance expliquaient qu’un homme aussi modeste soit parvenu à siéger dans l’enceinte du sénat.

J’ajouterais qu’il y a quelque chose de fascinant aussi dans le fait qu’un descendant direct de Franco-américains soit parvenu aussi rapidement à tenter sa chance lors d’une élection présidentielle. Un parcours qui n’a rien de banal.