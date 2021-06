Moscou et Pékin prolongent leur traité d’amitié

La Russie et la Chine ont annoncé lundi prolonger de cinq ans un traité d’amitié en vigueur depuis 2001, vantant le « rôle stabilisateur » de leur collaboration face « aux turbulences mondiales ».

Le Kremlin a publié une déclaration commune pour célébrer les 20 ans de ce texte, à l’issue d’un entretien par visioconférence entre Vladimir Poutine et Xi Jinping.

« Dans cette déclaration, il est indiqué également que (...) le Traité sera prolongé automatiquement en février 2022 pour cinq ans », a déclaré M. Poutine, selon une transcription publiée par la présidence russe.

« Alors que le monde est entré dans une période de turbulences et de changements, et que l’humanité est confrontée à des risques divers, l’étroite coopération sino-russe apporte une énergie positive dans la communauté internationale », a affirmé pour sa part Xi Jinping, selon des propos traduits par le Kremlin.

AFP

M. Poutine a abondé, jugeant que la coopération entre Moscou et Pékin jouait « un rôle stabilisateur dans les affaires mondiales, dans un contexte d’accentuation des turbulences géopolitiques ».

Ces derniers mois, les deux puissances ont multiplié les déclarations de soutien, annonçant notamment une coopération renforcée dans les domaines économiques, de l’information et de l’industrie spatiale.

Ce rapprochement intervient face à des tensions et une concurrence croissantes entre la Chine et les États-Unis et les croissantes tensions russo-américaines.

Pékin et Moscou sont liés par un « partenariat stratégique » depuis 1996 -- le premier signé par la Chine -- et depuis 2001 par ce Traité d’amitié. En 2004, les deux pays avaient réglé un différend complexe sur leur frontière de 4 250 km.