NCAA: Maxime-Olivier Cabana opte pour Louisville

Sans même avoir disputé une seule rencontre l’année dernière avec les Wildcats de Williston Northampton School, Maxime-Olivier Cabana a réussi à séduire une université importante en Division 1 de la NCAA. Le bloqueur vient d’accepter l’offre de bourse d’études des Cardinals de Louisville pour la saison 2022.

« Je suis très content et c’est un stress de moins de pouvoir revenir à mon école préparatoire à l’automne sans me soucier de mon recrutement. C’est une longue démarche qui vient de prendre fin. Je vais pouvoir focaliser sur simplement jouer au football et avoir du plaisir avec mes coéquipiers », précise l’étudiant qui a maintenu une moyenne académique générale de 94 % l’an dernier.

Après avoir reçu plusieurs offres d’institutions universitaires américaines, le joueur de ligne offensive a pris sa décision en juin.

« Au final, ça se jouait entre l’Université Louisville et l’Université Wake Forest. J’ai fait la visite officielle aux deux endroits. Ils ont des infrastructures similaires. La différence a été l’ambiance de famille qui régnait avec les Cardinals. Dès que j’ai terminé ma visite, je savais que c’est là que je m’en allais », mentionne celui qui regarde pour possiblement étudier en droit.

Se vendre sans jouer

Maxime-Olivier Cabana a presque réussi l’impossible en acceptant l’offre des Cardinals. Il s’est fait recruter sans même avoir disputé une seule partie avec son école préparatoire au Massachusetts.

« Les autorités ont annulé toutes nos parties en raison de la pandémie, mais nous avons réussi à tenir 15 pratiques et un match simulé. C’était le matériel à ma disposition pour réussir à me vendre. Fort heureusement, je suis tombé dans l’œil de l’entraîneur de la ligne offensive Jack Bicknell. Il a beaucoup aimé ce qu’il a vu et j’ai beaucoup apprécié l’entraîneur-chef Scott Satterfield lors de ma visite. »

Objectif réussi

Les aspirations du jeune footballeur d’atteindre la NCAA seront donc atteintes à l’automne 2022. Il n’y a cependant aucun danger de le voir s’asseoir sur ses lauriers.

« Je dois encore travailler le développement de mon physique. J’ai fait une bonne étape cette année en passant de 250 livres à 280 livres en quelques mois. Je veux continuer à prendre du poids de façon graduelle en conservant un bas pourcentage de gras. Il faut que mon corps soit prêt parce qu’il y a de solides athlètes à ce prochain niveau », précise celui qui peut jouer comme bloqueur des deux côtés de la ligne à l’attaque.

Prochaine étape

Un autre objectif, qui sera atteint par le gaillard de six pieds cinq pouces, est de jouer dans une conférence importante. L’Atlantic Coast Conference (ACC) fait partie du groupe des cinq conférences les plus importantes de la NCAA. Avec des adversaires redoutables comme Clemson, les Hurricanes de Miami, et il y a toujours un match hors conférence contre les rivaux de l’Université Kentucky, l’adversité sera au rendez-vous.

« Je n’ai pas prêté attention à la fiche négative de l’équipe en 2020. C’était une année étrange avec la COVID-19. Mon but est de faire ma place et être en mesure de commencer les parties le plus rapidement possible. Avec la qualité d’athlètes sur le terrain, je pourrai m’améliorer grandement et possiblement atteindre le niveau professionnel. J’ai aussi hâte d’évoluer dans les grands stades. La première partie de Louisville est dans le stade des Falcons de la NFL et il y a toujours une salle comble de 70 000 personnes quand ils affrontent Kentucky », termine en riant celui qui a été habitué à des foules plus modestes au Séminaire Saint-François.