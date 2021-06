Paris sportifs: une série courte à l’avantage du CH pourrait rapporter gros

Les preneurs aux livres ne croient pas que le Canadien de Montréal surprendra le Lightning de Tampa Bay en finale de la Coupe Stanley et ils semblent très peu nombreux à lui prédire une victoire en quatre ou cinq matchs.

En date de lundi avant-midi, le site spécialisé bet99.com donnait favori l’équipe floridienne à l’aide d’une cote de -263, peu importe le total de parties nécessaires pour gagner. Celle du Tricolore était fixée à +200.

Quant aux paris comprenant le nombre exact de rencontres requises pour déterminer les champions, les plus payants pourraient être ceux prédisant un triomphe rapide du Bleu-Blanc-Rouge. Les cotes pour une victoire en quatre et cinq parties sont respectivement de +3400 et de +1300. Un triomphe en six parties du Canadien est évalué à +700, tandis que le scénario d’une conquête montréalaise au septième affrontement est coté à +760.

Le dénouement le plus probable d’après le site est un gain du Lightning en cinq duels (+300). Cependant, les chiffres pour une fin de série favorable aux «Bolts» en six ou sept parties sont similaires, soit dans l’ordre de +350 et de +380.

Par ailleurs, un balayage potentiel de Tampa aux dépens de Montréal est estimé à +700 par bet99.com. Également, la cote pour une issue en quatre matchs, peu importe le club gagnant, est coté à +540.

