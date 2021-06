Plus de 70 records de chaleur dans l’Ouest

Plus de 70 stations météorologiques ont enregistré des records de chaleur dans l’Ouest canadien, dimanche, alors qu’une vague de chaleur sans précédent fait suffoquer la Colombie-Britannique et l’Alberta.

Du nombre, 60 records ont été établis d’un bout à l’autre de la Colombie-Britannique, de Vancouver et Victoria jusqu’aux Rocheuses, en passant par Kamloops et en montant vers le nord jusqu’à Prince Georges et Prince Rupert.

Les nouveaux records ont permis d’établir des marques dépassant les 40 °C à plusieurs endroits. Un record valide pour l’ensemble du Canada, un 27 juin, a même été battu dans la région de Lytton, où le mercure a grimpé jusqu’à 46,6 °C.

Par endroits, les nouveaux records ont permis d’ajouter jusqu’à près d’une dizaine de degrés à la précédente marque, signe que la vague de chaleur qui assomme la province n’a pas de précédent.

C’est notamment le cas à Prince Rubert, une ville en bordure de l’océan Pacifique située à près d’un millier de kilomètres au nord de Vancouver, à vol d’oiseau. La température y a grimpé jusqu’à 30 °C dimanche, éclipsant la dernière marque de 20,4 °C établie en 2013.

L’Alberta n’a pas non plus échappé au coup de chaleur avec 12 records battus dimanche, majoritairement dans les Rocheuses, incluant à Banff, à Jasper et dans la Bow Valley où les températures maximales ont dépassé les 32 °C.

Cette série de nouveaux records fait suite à plusieurs autres marques qui ont été battues dans les derniers jours dans ces deux provinces, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Les deux territoires avaient enregistré, samedi, des températures dépassant allégrement les 30 °C, voire jusqu’à 37,8 °C dans le secteur de Nahanni Butte, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Loin d’être fini

Les habitants de l’Ouest devront continuer à endurer cette vague de chaleur sans précédent encore un moment. En Colombie-Britannique, le mercure commencera à redescendre seulement mercredi, prévoit Environnement Canada, tandis que ce sera encore plus long en Alberta.

«La longue et dangereuse canicule historique durera toute la semaine. On prévoit des températures maximales de 34 à 39 degrés en après-midi aujourd'hui, qui s'approcheront de 40 degrés Celsius dans quelques régions d'ici le milieu de la semaine. La canicule se poursuivra jusqu'au début de la semaine prochaine pour certaines régions», a renchéri l’organisme fédéral pour l’Alberta.

Il est à noter que la canicule exceptionnelle se déplace peu à peu vers l’est, si bien qu’elle fait aussi son entrée en Saskatchewan lundi.

«Une longue canicule débute sur certains secteurs de la Saskatchewan. On prévoit des températures maximales de près de 30 degrés Celsius en après-midi en début de semaine, qui s'approcheront de 35 degrés Celsius dans quelques régions d'ici la moitié de la semaine», a indiqué Environnement Canada.

