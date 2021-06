Pourquoi François Legault abandonne les femmes enceintes en région?

Il y a un an, jour pour jour, j’accouchais de ma deuxième fille. Après une matinée à travailler dans le jardin, c’est en préparant le pique-nique en fin d’après-midi que j’ai senti les premiers signes du travail. À 16 h 16, j’ai regardé l’heure pour calculer le rythme des contractions. À 17 h 48, Flora venait au monde comme une fusée, alors que nous venions à peine de poser les pieds dans la salle d’accouchement.

Aujourd’hui, ça fait huit semaines consécutives que l’unité d’obstétrique de l’hôpital de Ville-Marie est fermée parce que nous vivons le plus grand déficit d’infirmières de l’histoire. En Abitibi-Témiscamingue, il en manque 200.

Conséquence de cette crise de main-d'œuvre? On demande depuis deux mois aux futures mères de rouler à 130 km, soit une heure et demie en plein territoire forestier, sans réseau cellulaire sur la moitié du trajet, pour accoucher à l’hôpital de Rouyn-Noranda. Cette fermeture est prolongée jusqu’au 1er août. Pour l’instant. Cette situation n’est pas acceptable. L’indifférence du gouvernement Legault est littéralement en train de mettre à risque la santé et la sécurité des femmes du Témiscamingue et de leurs nouveau-nés.

Le 28 juin 2020, ma fille est née après seulement 1 h 30 de travail. Si nous avions été en situation de rupture, j’aurais accouché dans mon auto, quelque part entre Ville-Marie et Rollet, privée des soins requis, privée de l’oxygène que ma fille a dû recevoir à la naissance. Aujourd’hui, ce sont mes concitoyennes, mes voisines, mes amies qui se retrouvent dans cette situation intenable. Elles sont inquiètes, elles sont angoissées et ont raison de l’être. Un accouchement, ça n’a rien de banal.

Ce bris de service se reproduit trop souvent dans les différentes régions du Québec. La région de Matane a vécu récemment la même situation que le Témiscamingue avec la fermeture de son service d’obstétrique et la redirection des femmes en travail vers Rimouski, à quelque 100 km. Au printemps 2019, l’unité d’obstétrique de l’hôpital de La Sarre rouvrait ses portes après sept semaines et trois jours de fermeture. La ministre de la Santé de l’époque l’annonçait elle-même: dix infirmières de Montréal venaient prêter main-forte à nos équipes en région.

Aujourd’hui, on attend toujours le plan de match de l’actuel ministre de la Santé, Christian Dubé, pour la réouverture du département d’obstétrique à l’hôpital de Ville-Marie, et plus globalement, pour agir sur la crise dans notre réseau de la santé. Ça fait neuf mois qu’on tire la sonnette d’alarme sur l’état critique de nos services d’obstétrique et de santé en Abitibi-Témiscamingue.

Au printemps 2019, non seulement des solutions à court terme ont fini par être trouvées, mais la ministre avait aussi commandé un rapport portant sur l’accessibilité aux services d’obstétrique et de natalité en Abitibi-Témiscamingue. Ce rapport déposé en juin 2019 est entre les mains du ministère depuis deux ans maintenant. À constater ce qui se passe aujourd’hui, ce rapport doit prendre la poussière sur une tablette.

Est-ce que le gouvernement de la CAQ attend un drame pour nous arriver avec des solutions? C’est la responsabilité du gouvernement de s’assurer que l’ensemble de la population ait accès aux soins de santé de base dans leur milieu de vie. J’ai d’ailleurs fait adopter à l’unanimité une motion à l’Assemblée nationale le 4 juin dernier, qui demande au gouvernement de maintenir les services d’obstétrique de proximité sur l’ensemble du territoire du Québec. Cent trente kilomètres, ce n’est pas tout à fait la définition de la proximité.

Ce gouvernement dit être celui des «régions». En refusant de nous garantir des services de santé aussi élémentaires que ceux qui permettent de donner la vie, François Legault et son gouvernement abandonnent au contraire les régions qu’ils prétendent représenter. L’équité des services de santé, ça ne se mesure pas en argent investi dans les différentes régions du Québec, ça se mesure en services reçus par la population. Elle est là, l’équité; et c’est pour cette équité-là que je me bats.

– Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue pour Québec solidaire