Saguenay-Lac-Saint-Jean: la reprise des activités après le délestage

La direction du réseau de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'apprête à conclure une entente avec une troisième clinique privée de la région pour réduire les délais d'attente provoqués par la pandémie.

Les autorités de la santé s'attaqueront notamment à la liste d'attente des chirurgies d'un jour.

Même si elles ont déjà prévu conserver sept salles d'opération ouvertes dans la région au lieu de quatre ou cinq pendant la saison estivale, ce ne sera pas suffisant pour rattraper les retards.

«Pour vous donner une idée, on a plus de 5400 patients en attente d'une chirurgie, tous types confondus. On sera en mesure de dévoiler le partenaire une fois l'entente officiellement conclue. Même chose pour le type de chirurgies qu'il sera en mesure de réaliser», a indiqué le conseiller-cadre au CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, Pierre-Alexandre Maltais.

La clinique choisie doit posséder tous les équipements nécessaires pour réaliser des interventions de manière sécuritaire, incluant le matériel de réanimation.«On parle de chirurgies qui peuvent nécessiter une anesthésie locale, même générale, mais pas d'hospitalisation», a indiqué M. Maltais.

Ce n'est pas la première fois que le privé vient à la rescousse du public dans la région. En avril dernier, le CIUSSS s'est entendu avec la clinique LASIK MD pour le transfert de chirurgies de la cataracte pour un montant total de 950 000 $ incluant les options de renouvellement de deux ans.

«Le ministère de la Santé nous a autorisé à aller de l'avant avec ce type de partenariats qui nous permet d'avoir un outil supplémentaire», a mentionné Pierre-Alexandre Maltais.

Un autre partenariat récent qui entrera en vigueur dans les prochaines semaines permettra aussi le transfert de chirurgies d'un jour dans une autre clinique privée de la région. En plus de diminuer les délais d'attente et de restreindre le déplacement de patients vers d'autres régions.

La vaccination va bon train

Un peu plus de 28% des citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont déjà reçu leur dose. Les autorités de la santé du Saguenay-Lac-Saint-Jean prévoient administrer environ 25 000 doses de vaccin contre la COVID-19 au cours de la semaine, soit le même nombre que la semaine dernière.

Les personnes ayant reçu Astrazeneca ou Pfizer comme première dose et qui souhaitent devancer leur rendez-vous avec Moderna, pourront bientôt le faire sur la plateforme Clic Santé.

Le variant Delta ne s'est pas encore propagé dans tous les coins de la province, mais le risque est bien présent, selon le directeur régional de la santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Dr Donald Aubin.

«Le variant Delta n'est pas encore entré chez, pas du tout, a-t-il précisé. Ce qu'on a c'est du variant britannique, mais inévitablement ça va venir et plus son arrivée chez nous sera tardive, mieux ce sera pour permettra à plus de gens possibles d'avoir eu leur deuxième dose. Les deux doses sont très importantes pour combattre ce variant-là», a ajouté M. Aubin.