Savard s’engage à limiter la hausse des taxes à l’inflation

Si elle est élue à la tête de la Ville de Québec en novembre, Marie-Josée Savard, dauphine de Régis Labeaume, s’engage à maintenir l’augmentation des taxes municipales au seuil de l’inflation et à permettre aux citoyens et aux commerçants de payer en 12 versements mensuels sans intérêts.

Il s’agit là de deux des 48 promesses électorales dévoilées lundi matin par la cheffe d’Équipe Savard. Actuellement, à Québec, les taxes municipales peuvent être payées en quatre versements et un gel de taxes a été décrété trois fois lors des cinq dernières années.

Si la plupart des engagements électoraux d’Équipe Savard sont de portée relativement générale, certains retiennent plus particulièrement l’attention. Mme Savard promet par exemple que la municipalité réalisera non seulement le réseau structurant de transport en commun, mais qu’elle entamera « la planification d’une deuxième phase ».

Interrogée sur les secteurs à privilégier pour une deuxième phase, Mme Savard a évoqué Charlesbourg et Lebourgneuf.

Troisième lien

Aussi, la candidate à la mairie s’est engagée à «protéger la qualité de vie des résidents des quartiers centraux en lien avec la planification des sorties du tunnel Québec-Lévis en collaborant avec le ministère des Transports du Québec».

Rappelant que le gouvernement du Québec est le maître d’œuvre du projet de tunnel Québec-Lévis, Mme Savard a d’ailleurs affirmé qu’elle ne voit aucun problème dans le fait que la Ville n’ait reçu aucun document écrit du gouvernement ces trois dernières années à ce sujet.

En matière de Culture et patrimoine, Équipe Savard annonce que la Ville va acquérir l’église Saint-Jean-Baptiste pour assurer sa pérennité et créer un espace communautaire.

En Environnement, Équipe Savard interdira l’usage des herbicides et pesticides reconnus dangereux par l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) sur le territoire de Québec.

Mme Savard n’a pas chiffré ses multiples engagements électoraux.