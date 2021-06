Baie-Saint-Paul: l'urgence de l'hôpital restera ouverte

La fermeture de l’urgence de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul le soir et la nuit pour la période estivale a été annulée suite à la mobilisation du personnel et des autorités.

Cette décision prise en raison du manque d’effectif infirmier dans la région de Charlevoix a donc été renversée.

L’annonce initiale était la suspension des activités régulières de soir et de nuit (16h à 8h) de l’urgence de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul.

« On peut annoncer le maintien de nos urgences dans Charlevoix », a confirmé mardi après-midi Michel Delamarre, président directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Le dirigeant a également parlé de « résilience et d’engagement » des travailleurs et travailleuses.

La fermeture temporaire des trois lits de soins intermédiaires de l’Hôpital de La Malbaie, et ce, du 5 juillet au 11 septembre est toutefois maintenue afin d’assurer la continuité des soins de l’unité d’obstétrique.

En rencontre de presse, le CIUSSS a souligné plusieurs fois la mobilisation exceptionnelle du personnel infirmier des deux hôpitaux de la région qui ont accepté, suite à des rencontres avec l’employeur, de modifier leur quart de travail, leur lieu de travail, l’intégration des horaires de 12 heures et le report des vacances, et ce, de manière volontaire. Les mesures mises en place seront réévaluées régulièrement.

« La nouvelle d’aujourd’hui ne serait pas possible sans nos héroïnes et héros : les infirmières et infirmiers des deux hôpitaux qui se sont mobilisés avec solidarité et générosité, ainsi que les gestionnaires du CIUSSS de la Capitale-Nationale qui ont navigué pour attacher le tout », a déclaré Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.

Il manquait au total une quarantaine d’infirmières dans toute la région de Charlevoix. Pendant des semaines, des patients et des ambulances auraient été forcés de faire une longue route pour obtenir des soins.

Le nouvel hôpital de Baie-Saint-Paul a été inauguré en septembre 2018 au coût de 270 millions $.