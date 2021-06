VAILLANCOURT

Alexina Rouleau



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 juin 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée subitement dame Alexina Rouleau, épouse de feu M. Adrien Vaillancourt. Elle demeurait à la résidence Les Jardins Champfleury, autrefois à St-Laurent, I.O. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi le 1er juillet 2021 de 18h à 21h.et de là au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Lucie Fortier), Louis, Christine (Stephen Tryhorn), Liette, Serge, Chantale (Martin Turcot); ses petits-enfants: Mélissanne (Benjamin Verreault), Stéphanie (Rémi Lapointe), Sophie (Raphaël Picard), Aldridge, Angélica, SydneyRose, Guillaume, Alexia (Gabriel Messier) et Nathaël; ses arrière-petits-enfants: Arielle, Rose et Emrick ; ses sœurs, son frère et sa belle-sœur: Thérèse, Pierrette (feu Paul-André Drouin), Napoléon, feu Jean-Marie (Annette Dupuis); sa belle-sœur de la famille Vaillancourt, feu Paul-Henri (Jeannine Gosselin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout spécial au personnel de la résidence Les Jardins Champfleury, au Dre Véronique Dion et toute son équipe pour les bons soins prodigués.