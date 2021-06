Des Québécois au point le plus chaud du Canada: «c’est paralysant, traumatisant»

Un couple de Québécois établi près du point le plus chaud au Canada trouve la vague de chaleur historique qui frappe l’Ouest canadien et américain «paralysante» et «traumatisante».

«Disons qu’on se tient dans l’eau, dans la douche et on boit beaucoup d’eau», a lancé Sylvain Piché, un Québécois installé à Osoyoos, dans le sud de la Colombie-Britannique, depuis 24 ans.

Lundi, le thermomètre indiquait près de 48 degrés Celsius à l’ombre dans la petite ville située dans la vallée de l'Okanagan.

«Les conséquences, c’est qu’il n’y a personne dehors pendant la journée et que nos airs conditionnés ne fournissent pas», a affirmé Sylvain Piché en entrevue à LCN.

Les climatiseurs et les ventilateurs de la région sont en rupture de stock, et les réparateurs ne fournissent pas à la demande.

«Mon technicien, il ne peut juste plus répondre à la demande pour essayer de réparer les airs conditionnés et les frigidaires de toutes les roulottes qui surchauffent», a raconté le propriétaire de l’entreprise Easygo RV.

«Insoutenable»

Les résidents de la région doivent trouver des endroits couverts de végétation et éviter les lieux entièrement pavés pour arriver à supporter la chaleur, selon Sylvain Piché.

«C’est insoutenable quand tu es dans un endroit tout pavé. Ça prend absolument de la verdure», a-t-il soutenu.

Sa conjointe, Isabelle Piché, ajoute que des pompiers circulent dans les rues «pour donner de l’eau aux gens».

«Il n’y a rien qui est en contrôle, disons. On fait ce qu’on peut, mais on ne peut pas faire grand-chose», s’est résigné le résident d’Osoyoos.