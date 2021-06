Difficile de se procurer des climatiseurs en canicule

Les frigoristes de Sherbrooke, en Estrie, sont débordés par les installations et la réparation de climatiseurs, alors que le Québec connait une vague de chaleur extrême.

Chez Huppé Réfrigération entre 300 et 500 appels y entrent chaque jour pour des installations et des réparations d’appareil de réfrigération. C’est la période la plus achalandée de l’année.

«Le téléphone ne dérougit pas. À la première neige, avec les pneus, les téléphones des garages n’arrêtent pas de sonner. C’est la même pour nous avec les climatiseurs à la première canicule», a indiqué à TVA Nouvelles un conseiller aux ventes pour l’entreprise de Sherbrooke Climatisation Duplessis.

Les délais d’installation en sont d’autant plus grandement affectés. Il faudra attendre à la troisième semaine du mois d’août pour les clients de l’entreprise sherbrookoise, qui appelleront dans les prochains jours, pour une installation.

Tout le monde est débordé et les quincailleries n'ont pas assez de marchandises de climatiseurs pour répondre à la demande. Avec les déménagements de cette semaine, «on s'attend au pire. On va en manquer c’est sûr», a lancé une employée de la Quincaillerie Parent à Sherbrooke.

L’extérieur à la rescousse des maisons étouffantes

Les parcs avec des jeux d’eau étaient bondés mardi, à Sherbrooke.

Toujours en attente de leur thermopompe, plusieurs Québécois devront se rafraîchir comme ils le pourront, lors des prochaines canicules. En attendant, ils pourront profiter d'une température plus fraiche qui devrait se pointer le bout du nez dans les prochains jours.