Élysis veut être la première à produire l'aluminium le plus vert sur la planète

La coentreprise créée par Rio Tinto et Alcoa a entrepris, mardi, la construction des cuves à anodes inertes de taille commerciale à l’usine Alma de Rio Tinto.

Pour l’occasion, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, présent à Alma, a annoncé qu’Ottawa allait investir 20 millions $ de plus dans le projet d’aluminium sans «gaz à effet de serre».

Québec avait fait la même annonce en avril. Les deux gouvernements auront donc contribué pour 160 M$ à ce projet, jusqu’à présent.

«160 M$ qu'on a fait ensemble parce qu'on y croit. Non seulement, il faut préserver les emplois d'aujourd'hui, mais en même temps, il faut penser à créer ceux de demain», a déclaré le ministre François-Philippe Champagne.

La notion de vitesse est importante pour Élysis, dans laquelle Apple a misé, a appris Le Journal, qui n’est pas la seule dans la course mondiale à travailler sur un procédé visant à éliminer le carbone de la production d’aluminium. Le début de la construction de ses nouvelles cuves commence ainsi trois mois après l’annonce du choix de l’usine Alma.

«Pendant qu'on raffine la technologie dans notre centre de recherche et de développement, on lance la construction. Ceci est un signe de confiance dans notre procédé», a expliqué le président et directeur général d’Élysis, Vincent Christ.

Mais le développement de cette technologie inquiète les syndicats sur le nombre d'emplois, une fois que la recette sera implantée. Avec sa nouvelle cuve, Élysis crée 100 emplois directs. Il y en aura 1000 d'ici 2030 pour un investissement totalisant 644 millions $.

«Il y a 225 emplois qui touchent aux anodes ici à l'usine d'Alma. Je ne suis pas en train de dire qu'on va perdre 225 emplois, mais il y a un impact à long terme», a précisé le président du syndicat de cette installation, Sylvain Maltais.

Avant la conférence de presse, M. Maltais a discuté avec le ministre Champagne et la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean au gouvernement du Québec, Andrée Laforest. Il leur a rappelé l’importance, selon lui, de convaincre Rio Tinto d’aller de l’avant avec le projet d’agrandissement de l’usine Alma (Alma-2), a-t-il fait savoir à TVA Nouvelles.

«Le métal de plus qu'on produirait avec Alma-2 viendrait peut-être nous permettre d'avoir des machines de coulée supplémentaires. Là, on viendrait chercher des emplois», a ajouté le leader syndical.

Le directeur général des opérations de Rio Tinto au Québec, Sébastien Ross, a souligné que son entreprise a beaucoup investi dans les installations actuelles de la multinationale au Saguenay-Lac-Saint-Jean au cours des derniers mois.

«Ce n'est pas demain la veille que les emplois liés au carbone vont disparaitre ou vont être atténués. Mais, on n'est pas là encore pour savoir l'impact global. Je suis convaincu qu'en étant le chef de file, c'est ça qui va faire qu'on va être encore là dans 50 ans» a indiqué M. Ross.

Le grand patron d’Élysis comprend qu’un tel changement technologique peut créer une insécurité. «Quand on décide de faire une rupture d'industrie, c'est sûr que ça génère des inquiétudes» a déclaré Vincent Christ.

«Il faut innover», croit la ministre Laforest qui croit à l’innovation d’Élysis.

Le ministre Champagne a fait valoir un exemple bien connu en Mauricie, touchée par la fermeture d’une ancienne usine de Rio Tinto.

«Je viens de Shawinigan. Je peux vous dire que je sais un peu ce que c’est quand on ne continue pas d'investir. Moi, je rêve qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on soit les meilleurs au Monde», a confié François-Philippe Champagne.

En pesant sur l'accélérateur, Élysis maintient son objectif d'amener ses premiers clients dans son centre de démonstration d’Alma en vue de commercialiser son procédé en 2024.