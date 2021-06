Enjeux environnementaux: la «conversion électorale» de Régis Labeaume fait sourciller Bruno Marchand

Le maire de Québec a vécu une «conversion électorale» sur le sujet des terres des soeurs de la Charité et sur les objectifs de réduction des GES, estime le candidat à la mairie Bruno Marchand. Lundi, le maire a présenté un bilan de réduction des GES qui se veut ambitieux et plus large.

• À lire aussi: Mairie de Québec: Bruno Marchand veut une meilleure collaboration avec Lévis, mais reste muet sur le troisième lien

• À lire aussi: Élections municipales à Québec: une ex de Labeaume candidate pour QFF

• À lire aussi: Québec forte et fière: Catherine Morissette s’en prend à l'«ego» de ses adversaires politiques

Alors qu'elle s'est longtemps contentée de cibler des objectifs en lien avec l’activité qu’elle génère elle-même, la Ville de Québec a plutôt choisi d’inclure toutes les activités qui se déroulent sur le territoire de l’agglomération.

De plus, le maire s'est dit favorable aux demandes des citoyens de Beauport qui réclament la protection des terrains des soeurs de la Charité, alors que son administration a longtemps voulu les développer.

«Il y a des conversions spontanées qui sont signe d'une foi inébranlable», a ironisé Bruno Marchand. «Je pense que c'est une conversion électorale. Après des années à s'opposer, il a vu la lumière.»

Quant à la réduction des GES, la dauphine de M. Labeaume et candidate à la mairie, Marie-Josée Savard, devra vivre avec le bilan des 14 dernières années de l'administration Labeaume, a affirmé M. Marchand.

«Je pense que quand on se présente dans la continuité, on doit défendre son bilan des 14 dernières années. [...] Il faudra qu'elle démontre sa crédibilité en la matière.» Selon lui, le bilan de l'administration Labeaume est maigre en termes de lutte contre la production de GES.