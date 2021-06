Gros problème de voisinage

J’ai longuement hésité avant de vous écrire, mais l’état d’épuisement dans lequel cette situation me met me force à le faire. Le problème, c’est que je ne suis plus capable de supporter mon voisin de gauche qui me harcèle depuis cinq ans déjà.

Il met ses déchets devant chez-moi, stationne sa voiture ou celle de sa locataire devant ma porte, se tient debout devant mon entrée quand il n’a pas d’affaire là. Un jour, en colère, il a même brisé le cadrage de ma porte. Sa façon d’agir en général est dégueulasse. Mais d’après la police, il n’y a rien à faire contre ça. Il a tous les droits. Il travaille dans une épicerie à grande surface et selon les dires d’anciens clients, quand ça ne fait pas son affaire, il insulte le monde.

D’après l’avocat que j’ai consulté, je devrais le faire arrêter, car ses menaces verbales de se débarrasser de moi justifieraient que je le fasse. J’ai 72 ans et je n’ai pas besoin de ce genre de problème dans ma vie. Surtout pas d’un homme sans scrupules et malfaisant comme lui qui aime foutre la merde partout où il passe. Si je prenais le temps de vous écrire tout ce qu’il m’a fait en cinq ans, les cheveux vous en dresseraient sur la tête. J’ai multiplié les lettres d’avocat, les avertissements pour harcèlement et pour provocation, rien n’y fait. Il se prend pour le roi du quartier.

Ses gestes comme ses provocations à mon endroit comme à l’endroit de ses collègues de travail, il les fait en hypocrite. Tous ceux qui ont à le côtoyer vivent un enfer. De grâce, donnez-moi des solutions, vous et vos lecteurs.

J.C.

Je ne vois qu’une solution au problème tel que vous le décrivez. Si vous faites réellement face à un comportement criminel évident et répétitif, vous devriez suivre le conseil de votre avocat et engager une poursuite contre cet individu.