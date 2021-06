Il reçoit sa sentence... quarante ans plus tard

Un octogénaire qui a commis d’innombrables gestes à caractère sexuel à l’égard d’une petite victime il y a plus de quarante ans a été condamné, mardi, à purger une peine de trois ans de pénitencier.

Gaston Bérubé, 84 ans, était un personnage «bien en vue» à Roberval, dans les années 70 et 80, alors qu’il était propriétaire d’une boutique de fleurs et qu’il agissait à titre d’échevin pour la municipalité.

Toutefois, l’homme cachait des penchants pernicieux qui ont littéralement brisé une fillette qui, comme elle l’a mentionné au Tribunal, a été pendant «dix ans sous l’emprise d’un adulte» qui l’a «utilisé comme un objet» et qui l’a «vidé» de son âme.

Agressions

« Le premier événement survient alors que l’enfant a huit ou neuf ans. L’accusé colle la tête de la fillette sur son ventre et lui fait manipuler ses organes génitaux», a brièvement résumé le juge du procès René De La Sablonnière.

Un événement qui en a entrainé des dizaines d’autres alors que l’accusé a «isolé» la gamine en lui proposant de travailler pour lui.

Un jour, alors qu’elle effectue certaines tâches au sous-sol de la boutique de fleurs, l’homme s’est agenouillé devant l’enfant puis, il a posé sa tête sur son ventre en lui empoignant les fesses. Il a alors mentionné à la fillette «être follement en amour avec elle».

Alors qu’elle avait 12 ans, Bérubé a commis des gestes de plus en plus intrusifs à l’égard de l’adolescente. Toutefois, jamais il n’y aura de pénétration complète puisque la jeune fille a refusé.

« Il la manipule en lui faisant croire que c’est elle qui est responsable. Il lui disait : tu vois, quand tu me demande d’arrêter j’arrête, c’est donc toi qui décide», a noté le président du Tribunal.

Dénonciation

En 1996, dégoutée de voir que l’homme côtoie toujours certains membres de sa famille, la jeune femme a décidé de lever le voile sur les abus qu’il lui a fait vivre dans l’enfance.

Puis, en 2013 et 2015, elle a revu l’accusé en public aux hasards d’une rencontre alors que ce dernier se trouvait avec des adolescents. C’est à ce moment qu’elle a choisi de dénoncer l’homme aux policiers.

Lors des représentations sur la peine, la femme aujourd’hui âgée dans la cinquantaine avait livré un témoignage touchant et, citant l’auteure Marie Laberge, avait expliqué que pour survivre à l’abus, il fallait se « détacher de soi, fuir mentalement» et que cette fuite vitale rendait, ensuite, extrêmement ardu «la réunification du corps brisé et de l’esprit affecté».