La franchise est le seul gage de bonne foi

La lettre parue ce matin sous le titre « Devrais-je tout avouer pour enfin me libérer ? » a provoqué en moi une réflexion dont voici les grandes lignes. Cette femme commence par faire son mea culpa pour avoir trompé son mari avec un collègue de travail pendant les deux années précédant la pandémie.

Puis elle tente de nous emplir, du moins c’est comme ça que je le comprends, en nous disant que la réclusion imposée par la pandémie, donc l’absence de présence de son amant dans sa vie, lui aurait subitement fait retrouver la flamme, la passion et l’amour pour son mari. Cet amour est désormais si puissant qu’elle souhaiterait libérer sa conscience en lui avouant ses fautes passées.

Avant de vous donner mon évaluation de cette personne et pour le bénéfice de vos lecteurs qui n’auraient pas lu cette lettre, je souligne qu’au moment de son fameux retour au bureau, madame a eu un pincement au cœur lorsqu’elle s’est rendu compte que l’amant en question avait tourné la page sur leur aventure et agissait avec elle comme il le faisait avec toutes les autres employées du bureau.

Permettez-moi de douter sérieusement de la sincérité des remords de conscience de madame. Permettez-moi aussi de douter de la sincérité de son amour pour son mari, car ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre ce que sa lettre dit en sous-entendu, à savoir que si l’amant en question avait réagi comme madame l’espérait, le manège aurait recommencé sur-le-champ.

Patrice Auger

Votre évaluation est différente de la mienne et pourrait s’avérer être la bonne. C’est pourquoi je prends la peine de la publier. J’ose quand même vous rappeler que cette femme parle amplement des remords qui la rongent, et cela seul pour moi signifie qu’elle regrette cette aventure. Comme tout le monde a droit au pardon, je préfère la croire et espérer que cette leçon lui servira pour la vie.