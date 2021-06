L’équipe olympique canadienne de golf est maintenant connue

Le Canada comptera sur Brooke M. Henderson, Alena Sharp, Corey Conners et Mackenzie Hughes pour défendre ses couleurs durant les tournois de golf des Jeux olympiques de Tokyo, a révélé le Comité olympique canadien (COC), mardi.

Chez les femmes, les deux représentantes de l’unifolié en seront à leurs deuxièmes Jeux, tandis que ceux de la compétition masculine effectueront leurs débuts sur la scène olympique.

Henderson, 23 ans, a gagné 10 tournois de la LPGA et elle détient le record du plus grand nombre de victoires en golf professionnel détenu par un joueur du pays. Depuis qu’elle s’est jointe au circuit professionnel en 2015, elle a terminé dans le top 10 à 59 occasions et elle est actuellement classée septième au monde.

Tout comme à Rio 2016, la sœur de Henderson, Brittany, agira à titre de «caddie». À ses débuts olympiques, la golfeuse a terminé à égalité en septième place, le meilleur résultat du CaNada en golf féminin.

«Je suis honorée et fière de faire partie d’Équipe Canada cet été, a indiqué Brooke M. Henderson dans un communiqué. J’aime représenter mon pays et ressentir le soutien de ma famille, de mes amis et des partisans canadiens de golf à la maison.»

Habitués aux succès

Sharp a terminé 30e au tournoi olympique de Rio. Joueuse professionnelle depuis 2005, elle a terminé dans le top 10 à 14 tournois en carrière sur le circuit de la LPGA et elle a remporté le championnat féminin de la PGA du Canada à deux reprises. Elle sera appuyée par son épouse Sarah Bowman qui occupera le rôle de «caddie».

Pour sa part, Conners se retrouve au 37e rang du classement mondial de golf. Le joueur de 29 ans a joué sa première saison complète sur le circuit de la PGA en 2018 et a terminé dans le top 10 à 13 reprises depuis le début de sa carrière, en obtenant notamment sa première victoire à l’Open Valero du Texas en 2019. Il a conclu le Tournoi des Maîtres 2021 à égalité au huitième rang en plus de terminer au septième rang du Championnat des joueurs en 2021.

Son coéquipier à l’Université Kent State, Hughes, est au 65e rang mondial. Il a rejoint la PGA en 2017, signant sa première victoire la même année à la Classique RSM.

«Je rêve de ceci depuis longtemps. J’ai travaillé fort pour me qualifier et je suis tellement fier de faire partie d’Équipe Canada pour les Jeux de Tokyo cet été, a souligné Conners. J’ai eu l’occasion de représenter le Canada à différents événements avec l’équipe nationale au cours de ma carrière, mais le fait de représenter mon pays aux Jeux olympiques, sur l’une des plus grandes scènes du sport, avec "Mac" [Hughes] et le reste des athlètes d’Équipe Canada, ce sera une expérience incroyable.»

Le golf aux Jeux de Tokyo se déroulera sur le parcours Est du Country club de Kasumigaseki. Le tournoi masculin aura lieu du 29 juillet au 1er août et il sera suivi par son pendant féminin du 4 au 7 août. Soixante golfeurs s’affronteront sur 72 trous en formule par coups et il n’y aura pas de coupe.