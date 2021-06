Les gros canons sonnent la charge

Le Lightning a su livrer un message clair en lever de rideau de la série finale de la Coupe Stanley.

Cette victoire sans équivoque de 5 à 1 contre le Canadien a certes prouvé que les champions en titre étaient très sérieux dans leur ambition de conserver leur titre.

De ce premier match, on retiendra que, contrairement aux trois autres séries, le Tricolore n’a pas été en mesure de contenir les gros canons de Tampa Bay.

Pour un, Nikita Kucherov s’est montré intraitable, lui qui n’avait pas trouvé le fond du filet à ses huit dernières rencontres. En moins d’une période, la troisième, il a déjoué Carey Price à deux reprises.

C’est avant que Steven Stamkos ne vienne mettre fin à la série de 13 matchs du Canadien sans avoir accordé de buts en désavantage numérique.

Comme quoi toute bonne chose a une fin.

Encore Gourde

Le Lightning a amorcé cette série finale en force, si bien que la formation de la Floride été la première à s’inscrire au pointage quand Erik Cernak a déjoué Carey Price à la sixième minute de la période initiale.

Auteur du but gagnant (le seul de la septième et décisive rencontre) qui a éliminé les Islanders de New York, Yanni Gourde a encore fait des siennes quand il a doublé l’avance des siens en deuxième période.

L’attaquant québécois, qui n’a jamais été repêché dans la LNH, a profité d’abord d’une passe ratée de Brendan Gallagher à la ligne bleue du Lightning pour surprendre Price.

Gourde a ainsi inscrit son deuxième but gagnant consécutif.

« Nous avons respecté notre plan de match et c’est ce qui a joué un rôle décisif, a raconté Gourde. La clé, c’était de se placer devant Carey Price et de le déranger. »

Mais la formation locale, bien que dominante, n’est pas infaillible.

Une rondelle dirigée par Ben Chiarot a dévié sur le patin du défenseur Ryan McDonagh pour se loger derrière Andrei Vasilevskiy.

Le gardien cédait ainsi pour la première fois à la maison en trois parties. En fait, 160 minutes et 56 secondes se sont écoulées entre les deux derniers buts qu’il a accordés devant ses partisans.

L’importance du troisième but

Tampa Bay avait perdu son premier match en demi-finale contre les Islanders.

« Les joueurs ont compris qu’il fallait entreprendre la série du bon pied et je suis très satisfait de leur effort, a indiqué Jon Cooper. Chaque fois que vous prenez les devants, vous devez protéger cette avance. Le troisième but a été décisif. »

L’entraîneur-chef du Lightning s’est aussi fait élogieux à l’endroit de Kucherov.

« C’est un joueur tellement important, a-t-il reconnu. Il a prouvé une nouvelle fois qu’il faisait partie de l’élite dans la LNH. »

Il aurait pu également soulever la contribution de Brayden Point, qui a ajouté trois passes à sa récolte de points en séries.