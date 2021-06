L’espoir d’un... top cinq

En début de saison, Alex Labbé a tôt fait d’encercler toutes les épreuves disputées sur circuit routier au calendrier de la série Xfinity.

La bonne nouvelle, c’est que la saison 2021 en comporte sept. Du jamais vu dans la deuxième division majeure du NASCAR.

Le pilote de Saint-Albert, dans le Centre-du-Québec, fera escale à Elkhart Lake, dans l’État du Wisconsin, samedi à l’occasion de la 17e étape du Championnat et de la quatrième course à être présentée sur un circuit routier.

Pour ce faire, il portera les couleurs de Can-Am, cette bannière très populaire de l’entreprise BRP, spécialisée dans la fabrication de véhicules récréatifs.

Le complexe de Road America est ce genre de tracé où Labbé peut tirer son épingle du jeu.

Le Québécois de 28 ans est considéré comme l’un des pilotes les plus doués du plateau sur ce type de configuration. Il l’a certes prouvé par le passé.

Il a d’ailleurs obtenu son meilleur résultat à vie en série Xfinity, le quatrième rang, au circuit « roval » de Charlotte, en octobre. Comme quoi il aime aussi tourner à droite !

« En circuit routier, on a toujours de meilleures chances de performer parce que le pilotage peut avoir préséance sur le comportement de la voiture, a expliqué Labbé, en entrevue téléphonique avec Le Journal. Pour une écurie [DGM] aux moyens plus limités comme la nôtre, c’est une belle occasion d’espérer un bon résultat. »

Labbé ne s’en cache pas : il vise une place parmi les 10 premiers à Road America.

« C’est le but, mais on en voudrait évidemment davantage, dit-il. Un top cinq, ce serait formidable et on sait qu’on peut y arriver. »

Quand les esprits s’échauffent

Pour ce faire, il devra éviter la casse, surtout en fin de parcours quand les esprits... s’échauffent. L’an dernier, Labbé occupait la huitième place quand il a été bousculé pendant la première des deux prolongations.

« J’ai été frappé et je me suis retrouvé en queue de peloton avant la dernière relance. En deux tours, j’ai pu remonter jusqu’à la 15e position à l’arrivée. »

Contrairement aux épreuves sur pistes ovales, la course a lieu sous la pluie, comme ce fut d’ailleurs le cas l’an dernier.

La Coupe NASCAR aussi

Pour la première fois, les voitures de la Coupe NASCAR courront à Road America (le lendemain).

Pour cette raison, des séances d’essais libres et de qualifications, fait rare depuis le début de la pandémie, sont prévues dans les deux disciplines.

Les trois autres épreuves en circuit routier dans la série Xfinity sont prévues à Watkins Glen (7 août), à Indianapolis (14 août) et à Charlotte (9 octobre).

La constance

Fort de huit top 20 à ses huit derniers départs, Labbé occupe le 19e rang au classement cumulatif des pilotes.

« Pour réussir à récolter des points précieux au classement, a-t-il souligné, il faut de la constance. On a été victimes de plusieurs malchances en début de saison.

« Mais, depuis les deux derniers mois, le vent a tourné et c’est de bon augure pour la suite des choses. »

Labbé en sera à sa troisième présence à Road America. À sa première participation, en 2018, il s’était classé à la 16e place.