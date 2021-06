L’impact d’un CELI sur le Supplément de revenu garanti

Question de Jean, un de nos lecteurs : Les intérêts provenant d’un CELI peuvent-ils avoir un impact sur le Supplément de revenu garanti ? Peut-on le perdre à cause des intérêts perçus ?

Réponse : Le planificateur financier indépendant Hadi Ajab rappelle que pour percevoir le Supplément de revenu garanti (SRG), il faut répondre à plusieurs conditions. L’Agence de revenu du Canada précise en effet que pour y avoir droit, on doit avoir plus de 65 ans, résider au Canada, recevoir la Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) — dont le paiement peut être reporté jusqu’à 70 ans — et avoir un faible revenu.

« Pour une personne célibataire, veuve ou divorcée par exemple, le revenu annuel ne doit pas dépasser 18 744 $. Si elle répond aux conditions prescrites, elle pourrait toucher un paiement mensuel maximum de 923 $ », mentionne le planificateur financier. Ces montants s’appliquent d’avril à juin 2021 et sont révisés plusieurs fois par an pour refléter l’augmentation du coût de la vie.

Question de revenus

Précision importante : la PSV n’entre pas dans le calcul du revenu admissible. En revanche, il faut inclure les sommes issues du Régime des rentes du Québec (RRQ), d’autres pensions ou revenus de pension étrangère, les sommes retirées des REER ou des FERR, les prestations d’assurance-emploi, les revenus nets d’emploi si vous travaillez encore, les revenus provenant d’une propriété locative, ainsi que tous les intérêts, gains en capital et dividendes issus d’un placement.

« Toutefois, les intérêts ou les retraits d’un CELI ne font pas partie du calcul du revenu admissible. Par conséquent, ni la PSV ni le SRG ne seront réduits ou affectés par ces montants », explique Hadi Ajab.

► Vous avez des questions ? Écrivez-moi à emmanuelle.gril@quebecormedia.com.