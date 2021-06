L’univers de Rolls-Royce vu par le Guide de l'auto

On ne peut plus exclusifs, les véhicules de la marque Rolls-Royce ne s’adressent qu’à une poignée d’acheteurs.

Alors que Gabriel Gélinas et Antoine Joubert ont récemment pu prendre place derrière le volant d’une Rolls-Royce Ghost, ils tenaient à partager leur expérience avec les auditeurs dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

Une voiture d’exception

D'entrée de jeu, Gabriel Gélinas a souligné un aspect important qui différencie cette Ghost 2021 du modèle qu'elle remplace. « C'est une nouvelle génération pour la Ghost et la grande nouveauté, c’est le rouage intégral », note-t-il. Malgré cela, le comportement routier de cette voiture d'exception change peu. « Ça demeure des véhicules qui sont aussi lourds qu’un Cadillac Escalade! », s'exclame Gabriel Gélinas. Même la position de conduite peut faire penser à celle d'un véhicule utilitaire, et ce même si on a affaire à une berline. « Elle est vraiment surélevée. Tu n’es pas assis comme dans VUS, mais tu es définitivement plus haut que dans une voiture conventionnlle », a confié Gabriel Gélinas.

Malgré cette prestance, ça demeure le moteur qui a le plus impressionné les deux essayeurs du Guide de l'auto. « Tu ne t’attends pas à ce que ça marche comme ça! Le V12 biturbo de BMW, quand tu l’écrases, tu as l’impression que la voiture se lève et qu’elle part comme un train. », lance Gabriel Gélinas.

Bien qu’elle hérite d’une mécanique provenant du constructeur bavarois, la Ghost repose désormais sur une plateforme signée Rolls-Royce. « Il s’agit de la plateforme que Rolls-Royce appelle Architecture of Luxury, ce n’est donc pas comme avant. La première Ghost, c’était essentiellement une plateforme de BMW Série 7 modifiée. Mais là, il y a beaucoup plus d’éléments qui sont propres à Rolls-Royce, notamment la structure. »

Le confort ultime

Le Rolls-Royce Ghost se démarque par son niveau de luxe, mais également par son confort sans pareil. « Ce qui est vraiment intéressant avec cette auto-là, c’est la suspension avant et ce qu’ils appellent le Planar Suspension System. [...] C’est un peu comme si tu avais un amortisseur supérieur sur le triangle de suspension et ça élimine toutes les vibrations à haute fréquence. Il faut vraiment que la route soit maganée pour que tu sentes quelque chose. Quand il y a des ondulations ou des petites bosses, tu ne sens rien, » s'est enthousiasmé le journaliste d'expérience du Guide de l'auto.

Une pléiade d’options

Chez Rolls-Royce, la liste d’options n’a de limite que votre imagination et la profondeur de vos poches. À cet effet, Antoine Joubert a donné quelques exemples après avoir analysé la facture du modèle qu'il a mis à l'essai.

« Les tapis en laine d’agneau étaient 4000 $. L’emblème qui se déploie sur le devant du capot, c’est 5500 $. L’horloge analogique avec la signature Rolls-Royce, c’était 6500 $. Ça ne finit pas! » a-t-il énuméré. « La liste d’options, c’était invraisemblable. Le premier groupe de luxe, c’était 32 000 $ avec le pavillon étoilé », poursuit-il. Il s’agit d’ailleurs d’une caractéristique unique à cette marque puisqu’aucun manufacturier ne propose une telle option.

Au total, la facture du modèle essayé dépassait les 500 000 $. Et bon an mal an, Rolls-Royce vend une vingtaine de Ghost chaque année au Canada. Comme quoi certaines personnes ne craignent pas trop la fin du mois...

