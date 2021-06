PLQ: la tentation fédérale d'André Fortin

Si la rumeur se matérialisait, ce serait un coup extrêmement dur pour la cheffe libérale Dominique Anglade.

André Fortin, leader parlementaire du PLQ, qui a renoncé à la chefferie en avril 2019, pourrait se présenter aux prochaines élections fédérales sous la bannière du Parti libéral du Canada.

Bon, d’accord, j’ai joint M. Fortin hier et il a plutôt nié : « Ce n’est pas mon intention ».

« Pour l’instant », il est député de Pontiac pour le PLQ à Québec et compte le rester. La politique la plus intéressante, le niveau de proximité idéal, « c’est là », a-t-il insisté. Il soutient n’avoir eu aucune discussion avec le PLC à ce sujet. C’est sans doute ce qu’il répétera ce matin à 10 h 30 devant l’hôpital de Gatineau, où il déplorera la fermeture de l’urgence.

Crédible

Il faut sans doute le croire. Mais notre histoire politique est remplie de politiciens qui, après avoir affirmé des choses similaires, ont fait spectaculairement volte-face.

• 1998 : Jean Charest, quelques jours avant de se porter candidat à la chefferie du PLQ, disait encore qu’il resterait chef du Parti progressiste conservateur à Ottawa.

• 2014 : Gaétan Barrette avait affirmé en février qu’il ne serait pas candidat dans l’équipe Couillard. Le 3 mars, il annonçait avoir changé d’idée.

Une des raisons pour lesquelles la rumeur concernant Fortin se veut si forte est que plusieurs circonstances objectives lui donnent de la crédibilité.

Jusque et y compris au caucus du PLQ, où plusieurs en sont venus à se dire qu’elle était fondée.

Le député nu

D’abord, le député libéral fédéral de Pontiac, William Amos, traverse une période difficile en raison de ses rapports étranges avec les réunions Zoom : il y est d’abord apparu nu ; quelques semaines plus tard, on l’a surpris urinant dans une tasse.

M. Amos souhaiterait être de nouveau candidat libéral aux prochaines élections, mais « il ne semble pas avoir compris que cela ne se produira pas », me dit une source bien informée.

La circonscription fédérale de Pontiac se libérera donc assurément. Plusieurs sources voyaient l’ancien directeur de la Banque du Canada Mark Carney y atterrir. Finalement, en choisissant de ne pas se porter candidate dans Ottawa-Centre, la ministre Catherine McKenna a libéré un siège qui intéresserait davantage M. Carney.

Proximité

Pontiac sera donc très probablement libre. Pourquoi ne pas y présenter André Fortin ? À Ottawa, on est mieux payé qu’à Québec ; en plus, le Parlement fédéral se trouve à moins d’une demi-heure de la demeure de M. Fortin. À l’opposé, 450 km la séparent de l’Assemblée nationale ! Et on sait à quel point la famille est importante pour M. Fortin, père de deux petites filles en bas âge.

L’autre proximité est idéologique. M. Fortin est un libéral fédéral d’abord et avant tout. Il a été employé de cabinet dans l’éphémère gouvernement Martin (2004-2006) auprès de Jean Lapierre ; puis au cabinet de Paul Martin lui-même.

Marlene Floyd, l’épouse d’André Fortin, aussi. Mme Floyd (maintenant chez Microsoft) a même œuvré auprès de Justin Trudeau jusqu’en 2018. Ah ! oui, André Fortin désigne ce dernier comme un ami. En 2019, il a même participé à la préparation du chef libéral avant le débat des chefs ! Proximité, vous dis-je.