Preuve vaccinale pour les matchs du CH: «ce serait une bonne chose»

L’organisation du Canadien de Montréal s’est dite, mardi, prête à exiger une preuve vaccinale pour obtenir le droit d’accueillir 10 500 spectateurs, une idée qui pourrait être «une bonne chose», selon un professeur-chercheur.

«Ce que je peux dire, c’est que les gens qui ont reçu deux doses et qui ont le délai d’une à deux semaines suivant leur deuxième dose sont considérés comme protégés», a expliqué Alain Lamarre, professeur-chercheur en immunologie et virologie à l’Institut national de la recherche scientifique, en entrevue à LCN.

M. Lamarre croit que les personnes doublement vaccinées pourraient profiter de certains avantages, comme assister à un match de hockey dans un aréna.

«Je pense qu’il devrait y avoir des avantages à avoir reçu nos deux doses de vaccin, donc ça veut dire avoir accès à des sites comme ça sans avoir à porter de masque ou à se distancier», a-t-il indiqué.

Le Canadien attend une réponse de Québec à sa demande d’augmenter la capacité d’accueil au Centre Bell.

En point de presse, la vice-présidente directrice et cheffe des affaires commerciales du Canadien de Montréal, France Margaret Bélanger, a confirmé que la demande a été formulée entre autres parce que l’organisation «a confiance d’avoir les moyens et l’expertise nécessaires pour accueillir tous ces gens en maintenant une distanciation sociale et en exigeant le port du masque à tous».