Régis Labeaume veut des données sur la circulation induite par le troisième lien

Régis Labeaume demandera au gouvernement des données précises sur les impacts du troisième lien sur la circulation.

• À lire aussi: Enjeux environnementaux: la «conversion électorale» de Régis Labeaume fait sourciller

• À lire aussi: 3e lien: on est dans le registre d’Elvis Gratton, dit Catherine Dorion

• À lire aussi: Troisième lien: descendez jusqu’à 80 mètres sous terre pour le bus

Le maire de Québec a déjà émis des doutes et des inquiétudes sur le fait de faire aboutir des bretelles d’autoroute dans Saint-Roch. Il s’est aussi inquiété par le passé de l’augmentation de la congestion sur l’autoroute Laurentienne, avec le tunnel à six voies qui doit y déboucher.

Mardi, il a assuré que ce qu’il veut obtenir d’ici la fin de son mandat, en novembre, ce sont des données précises sur les flux de circulation prévus.

«On parle d’impact. Mais le premier impact, c’est les impacts sur la circulation. On va demander au gouvernement des études fines et complètes sur les impacts sur la circulation dans toute la ville de Québec.»

Photo Stevens LeBlanc

Le maire estime ainsi que les discussions et les débats pourront se faire sur les véritables données.

«On peut ne pas être d’accord, mais il faut savoir de quoi on parle, qu’on soit pour ou contre.»

La vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Savard, qui est aussi candidate à la mairie, est pressée par son adversaire Jean Rousseau de se prononcer dans le dossier. Mardi encore, elle n’a pas voulu s’engager sur ce terrain, disant préférer attendre d’avoir en main toutes les données et les intentions précises du gouvernement, notamment sur la sortie de bretelles dans le quartier Saint-Roch.

«J’attends une proposition précise d’une sortie du tunnel de la part du gouvernement.»

Aménagement du secteur Laurentienne-Hamel

Par ailleurs, l'administration Labeaume a précisé mardi sa vision de l'aménagement du secteur Laurentienne-Hamel. L'éléphant dans la pièce était cependant le troisième lien, et même M. Labeaume et Mme Savard ont admis qu'ils ne pouvaient pas dire précisément comment le développement allait se concrétiser, étant donné que le projet d'autoroute à six voies aboutira dans le secteur.

Le maire s'est cependant réjoui que le boulevard urbain tant souhaité par son administration soit «garanti» par le ministre des Transports François Bonnardel. «Ils [le gouvernement] doivent travailler sur leur sortie, et ce travail n’empêche pas de réaliser le boulevard urbain sous Hamel», a-t-il assuré. Il veut d'ailleurs la réalisation du boulevard – qui est sous la responsabilité du ministère des Transports – «le plus rapidement possible». Le troisième lien ne sera pas dans le paysage avant 2032.

M. Labeaume veut faire du secteur un endroit habité, mais ne considère pas que l'ajout de voies autoroutières contredise cette vision.

Sur Hamel, on passera à des hauteurs de six étages, avec des pointes à huit étages, du côté sud. On compte ajouter beaucoup de verdure. «Ce sera un changement dramatique», promet le maire.

À voir aussi