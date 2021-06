Retour attendu

Photo courtoisie

Après l’annulation de l’an dernier, le 10e RAID Banque Nationale, sous la coprésidence d’honneur de Vincent Boilard, de Sport Olympe, et Patrick Lemelin (photo), vice-président, Services aux entreprises Agriculture-Agroalimentaire, Banque Nationale, sera de retour le samedi 11 septembre. Trois parcours (boucle réservée à 25 km/h ; parcours des Anses à moins de 25 km/h ; et parcours découverte) sont proposés, rendant cette activité encore plus accessible. Cette année, l’objectif est d’amasser 100 000 $ pour augmenter significativement le nombre de chirurgies réalisées sur le territoire de Lévis en achetant de l’équipement à l’Hôtel-Dieu de Lévis et au Centre Paul-Gilbert. Les équipes de 6 personnes sont invitées à réserver d’ici le 23 juin et s’engagent à récolter un minimum de 2500 $ en dons (soit 420 $ par cycliste). Le RAID Banque Nationale a permis depuis ses débuts de remettre plus de 1,1 million $ à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Pour une dixième année, la Banque Nationale et ses filiales sont associées et participent activement à la réalisation du RAID Banque Nationale. Tous les détails à l’adresse raid.fhdl.ca.

La Maison Smith

Photo courtoisie

Présente dans les plus beaux quartiers de Québec depuis 2013, La Maison Smith poursuit son expansion avec la récente ouverture d’une nouvelle succursale dans le secteur Sillery (2012, chemin Saint-Louis) à quelques pas de la rue Maguire, à Québec. Ce dernierné compte 60 places assises à l’intérieur et 20 à l’extérieur. Afin de créer un environnement distinctif, l’espace boisé, avoisinant la place, sera également aménagé, en accord avec la Ville de Québec, afin d’en faire un lieu de rencontres comptant 37 places assises supplémentaires à l’extérieur. Cette succursale propose, en nouveauté, une sélection de cafés alcoolisés qui s’ajoutent au menu de La Maison Smith, ce dernier incluant bières de microbrasserie et vins, café fraîchement torréfié, mets préparés et produits faits maison. La Maison Smith compte désormais 7 succursales et autant de terrasses. Sur la photo, derrière le comptoir, Jérôme Turgeon, propriétaire de La Maison Smith, et son équipe de Sillery.

La doyenne...

Photo courtoisie

Rollande Turgeon (photo), la doyenne des résidents du Condominium Le Charles III, dans l’arrondissement Charlesbourg, à Québec, célèbre aujourd’hui son 98e anniversaire de naissance. Celle qui aime encore faire de la « bonne cuisine » a 2 enfants, 3 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants qui lui souhaitent une excellente journée.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 29 juin 2011. Mgr Gérald Cyprien Lacroix reçoit le Pallium (ornement liturgique catholique consistant en une bande d’étoffe en laine blanche dont le port, sur la chasuble, est réservé au pape, aux primats, aux archevêques métropolitains et à quelques rares évêques, pendant la célébration de la messe) des mains de Benoît XVI en la basilique Saint-Pierre, au Vatican.

Anniversaires

Photo courtoisie

Nicole Scherzinger (photo), chanteuse, danseuse, parolière et actrice américaine, 43 ans... Theoren Fleury, joueur de hockey canadien (1988-2003 : Flames – Avalanche – Rangers – Blackhawks), 53 ans... Jean-Louis Asselin, grand amateur de pêche au saumon, 65 ans... Pedro Guerrero, joueur de baseball de la République dominicaine (1978-92 : Dodgers, Cards), 65 ans... John Boccabella, joueur de baseball, avec les Expos de 1969 à 1973, 80 ans... Viola Léger, ex-enseignante et comédienne (La Sagouine), 91 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 29 juin 2020 : Johnny Mandel (photo), 94 ans, compositeur et arrangeur musical américain... 2019 : Claude Lemieux, 67 ans, comédien et metteur scène québécois... 2018 : Steve Ditko, 90 ans, dessinateur et scénariste américain de comics (cocréateur de Spider-Man)... 2017 : Dave Semenko, 59 ans, le protecteur de Wayne Gretzky avec les Oilers d’Edmonton (LNH)... 2016 : Carl Haas, 86 ans, grand nom du sport automobile américain (Newman-Haas Racing)... 2013 : Sarah Guyard-Guillot, 30 ans, acrobate du Cirque du Soleil... 2013 : Jim Kelly, 67 ans, acteur américain... 2012 : Henry Schimberg, 79 ans, industriel américain, ancien président de Coca-Cola Enterprises... 2011 : Billy Costello, 55 ans, boxeur américain, champion du monde poids super légers (1984)... 2008 : Diane Hébert, 51 ans, la 1re Québécoise à recevoir une greffe cœur-poumons... 2006 : Paul Lorrain, 89 ans, physicien québécois de réputation internationale... 1995 : Lana Turner, 75 ans, une des pin-up les plus célèbres des années 1940.