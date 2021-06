Suggestion à l’organisation du Canadien de Montréal

Les coûts des billets ne seront pas plus abordables si le gouvernement du Québec et la Santé publique autorisent le Canadien à accueillir plus de 3500 spectateurs aux matchs de la finale du Centre Bell.

• À lire aussi - Canadien : meilleure chance demain soir!

Les prix sont trop élevés pour les familles à revenus modestes et moyens. Ces gens ont des loyers ou des hypothèques à payer et des bouches à nourrir.

C’est plus important que le hockey.

Or, le Canadien pourrait faire quelque chose pour ces amateurs.

Pourquoi ne leur ouvrirait-il pas les portes de son amphithéâtre pour regarder les matchs en provenance de Tampa sur les écrans géants de son tableau d’affichage ?

Bon, la série est en marche, mais ça pourrait se faire si un cinquième et un septième duel s’avéraient nécessaires.

Peut-être même pour le deuxième match demain si l’on y met l’effort.

Le Forum rempli en 1993

Le Canadien l’avait fait lors des rencontres de la finale de 1993 contre les Kings. La COVID en moins, le Forum fut comble pour les matchs qui se jouaient à Los Angeles.

La tenue de telles soirées demanderait, évidemment, que les consignes de la Santé publique soient les mêmes que pour les matchs à proprement parler.

Pour la Fondation

Le prix d’entrée pourrait être de 15 $, 20 $ ou même 25 $ et les revenus pourraient être remis à la Fondation des Canadiens pour l’enfance.

Ce serait une belle expérience pour les jeunes qui adorent le Canadien et qui voient leur équipe en finale pour la première fois.

On présume que ça engendrerait certains coûts pour l’organisation du CH, mais ce serait perçu comme un beau geste de sa part envers la communauté.

Pour ce qui est du nombre de spectateurs admis aux matchs, il ne serait pas étonnant que les mesures soient assouplies.

Combien étaient-ils devant le Centre Bell lorsque le Canadien a éliminé les Golden Knights, jeudi dernier ?

Le chiffre de 10 000 est réaliste. Ils étaient peut-être même plus. Ce serait plus sécuritaire d’en admettre 10 000 à l’intérieur, non ?