Tuomo Ruutu tente sa chance derrière le banc

Le Québécois Jonathan Huberdeau et ses coéquipiers des Panthers de la Floride travailleront dorénavant avec un nouvel entraîneur adjoint puisque le directeur général Bill Zito a annoncé, mardi, l’embauche de l’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) Tuomo Ruutu pour ce rôle.

• À lire aussi: Finale de la Coupe Stanley: les trois derniers champions ont perdu le match numéro 1

• À lire aussi: Canadien : meilleure chance demain soir!

Le Finlandais de 38 ans obtient ainsi une première chance derrière le banc d’une équipe du circuit dans lequel il a évolué pendant 12 ans avec les Blackhawks de Chicago, les Hurricanes de la Caroline et les Devils du New Jersey.

Ayant totalisé 148 buts et 346 points en 735 parties au cours de sa carrière, Ruutu a toutefois été instructeur adjoint avec la Finlande lors des trois Championnats du monde de hockey junior. Il a remporté une médaille d’or (2019) et une autre de bronze (2021). Lors des deux dernières campagnes, il oeuvrait à titre d’assistant au directeur au développement des joueurs chez les Rangers de New York.

«Nous sommes fiers d'accueillir Tuomo chez les Panthers et de le recevoir en tant qu'ajout au personnel d'entraîneurs de Joel [Quenneville], a dit Zito dans un communiqué. Avec sa carrière dans le hockey s'étalant sur plusieurs décennies, nous croyons que son expérience sera un ajout inestimable à notre organisation alors que nous nous préparons pour la campagne 2021-2022.»