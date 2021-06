Une nouvelle route des bières dans Lanaudière

Une nouvelle route des bières permettant de découvrir 15 microbrasseries de la région de Lanaudière vient d'être lancée, juste à temps pour l'été.

Baptisée Lanaubière, cette nouvelle route va de Repentigny à Saint-Donat, en passant par Berthierville, Saint-Jacques et Saint-Côme.

Les microbrasseries participantes et leurs adresses se retrouvent sur une carte que l’on peut télécharger sur le site internet de Lanaubière, et qui détaille les facilités et attraits reliés aux divers établissements grâce à des icônes. À partir de là, les amateurs de bières peuvent créer leurs propres circuits personnalisés pour visiter les microbrasseries de la région.

PHOTO COURTOISIE: Microbrasserie Trécarré

«Ça faisait longtemps qu'on parlait de créer cette route, mais voyant que le nombre de microbrasseries se multipliait, on s'est dit que c'était le bon moment», explique Jason Bussières, propriétaire de la Brasserie artisanale Albion, à Joliette.

Réalisé en collaboration avec Tourisme Lanaudière et le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL), le projet se résume à une carte et un site internet pour l'instant, mais ce n'est qu'un début, dit Jason Bussières. «Ça va évoluer, c'est certain. On prévoit faire des bières collaboratives, et on envisage d'organiser un festival, probablement dès 2022.»

Pour le moment, l'important est de faire découvrir les microbrasseries de la région, ajoute le brasseur.

PHOTO COURTOISIE: Lanaubière

Lanaubière regroupe les 15 établissements suivants: