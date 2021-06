COUILLARD-DESPRÉS, Andrée



Entourée de l'amour des siens, au Manoir du Coteau de Beaumont, le 4 mars 2020, à l'âge de 76 ans et 5 mois, est décédée madame Andrée Couillard-Després, fille de feu monsieur Émile Couillard-Després et feu madame Georgiane Sirois, et l'épouse de monsieur Louis Lamontagne. Elle demeurait à La Durantaye. La famille sera présente au, ensuite nous irons déposer madame Couillard- Després au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son époux : monsieur Louis Lamontagne; ses enfants : Pierre (Diane Talbot), Isabelle, Jean-Louis; ses petit-enfants : Alyssa Lamontagne, Mathieu, Marc-Antoine et Rosalie Malaison, Esteban Lamontagne; ses frères et sœurs : feu Fleurette (feu Georges Lefebvre), feu Jean-Paul (feu Gemma Gagnon), feu Roméo (feu Denise Viau, Marguerite Roy), feu Rolande, feu Claude, feu Harold (Monique Morissette, feu Jacqueline Verret), Jean (feu Marie Aubé), Michèle (Pierre Soucy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lamontagne : feu Jean-Raymond (Georgette Henry), ptre Germain, Marc (feu Michelle Laflamme); Elle était la marraine de Lucie C. Després et Rosalie Malaison; neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Remerciement au personnel de la Résidence Manoir du Coteau de Beaumont ainsi qu'au Dr Michel Côté, Gabrielle Harvey, Josée Plante et Jean-Jacques Gamache pour tous les bons soins prodigués et les attentions apportées à notre mère. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer 190, rue Dorchester, bureau 50 Québec (Québec) G1K 5Y9. Des formulaires seront disponibles. La direction des funérailles a été confiée à la