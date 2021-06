GAUTHIER, Brigitte



À Québec, le 12 juin 2021, à l'âge de 61 ans, est décédée madame Brigitte Gauthier, conjointe de monsieur Patrick Lévesque, fille de feu madame Madeleine Hamelin et de feu monsieur Camille Gauthier. Native d'Arvida, elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 hL'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Saguenay en toute intimité. Outre son conjoint, monsieur Patrick Lévesque, elle laisse dans le deuil ses frères: feu Daniel et Christian (Lise Faber); ses neveux: Jimmy, feu Stéphane, Alexandre et Jesse; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s en particulier sa fidèle comparse de voyage Lucie Rochette. La famille tient à remercier ses collègues de travail chez Julien et tous ses nombreux clients partout en Amérique du Nord.