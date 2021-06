BEAUDOIN, Rita Latulippe



Entouré de l'amour des siens, au CHSLD de Saint-Anselme, le 24 avril 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Rita Latulippe, épouse de M. Roger Beaudoin et fille de feu Hector Latulippe et feu Diana Lemieux. Elle demeurait à St-Charles-de-Bellechasse.où la famille sera présente à compter de 14h pour recevoir les condoléances.Outre son époux Roger, elle laisse dans le deuil sa fille Jeannette (Patrice Cantin) ainsi que ses petites-filles qu'elle chérissait Sara Jade et Kellee-Ann. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs Noëlla (feu André Boulanger), Thérèse (feu Lucien Breton) et Jeannine (René Blouin). Elle est allée rejoindre ses frères feu Paul-Henri (Lucienne Rousseau), feu Léo, feu Richard, feu Roland, feu Eudore, feu Marcel (feu Noëlla Samson), feu Fernand (Françoise Dubreuil) ainsi que ses sœurs feu Jeanne-D'Arc (feu Jean-Louis Dussault), feu Marie-Rose et feu Irène. De la famille Beaudoin, elle était la belle-sœur de : Juliette (feu Victor Chabot), Lucille (feu Gaëtan Breton), Paul-Henri (feu Réjeanne Boutin, Jacqueline Boutin), Aurélien (Lise Dumas), Louisanne (Florian Beaulieu), Ghyslaine (feu Gérard Roy), feu Jacqueline, feu Arthur (feu Madeleine Beaupré), feu Rose-Aimée (feu Arthur Lacroix), feu Doria (feu Antonio Breton), feu Imelda (feu Georges Chabot). Elle laisse également dans le deuil sa filleule Francine Boulanger, ainsi que de nombreux neveux et nièces. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Saint-Anselme pour les bons soins prodigués. Les arrangements funéraires ont été confiés à la :