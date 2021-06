10 500 spectateurs au Centre Bell: la Santé publique pas chaude à l’idée d’une exception

Il est «très très délicat» de faire une exception aux contraintes sanitaires, par exemple pour permettre au Centre Bell d’accueillir 10 500 partisans, a résumé le conseiller médical stratégique de la santé publique, le Dr Richard Massé.

À quelques heures de l’annonce de la décision du gouvernement vis-à-vis la demande du Groupe CH, le scientifique s’est prononcé mercredi sur la possibilité de créer un précédent dans le domaine des grands événements.

Le Groupe CH a annoncé mardi avoir fait la demande officielle au gouvernement de pouvoir accueillir 10 500 spectateurs au Centre Bell pour les matchs locaux de la finale de la Coupe Stanley. Or, les règles présentement en vigueur limitent les grands rassemblements organisés à 3500 personnes maximum.

Mais les deux millions de pieds carrés de superficie du Centre Bell, l’expertise développée au fil des mois depuis le début de la pandémie et la promesse de continuer à maintenir le port du masque sont au nombre des arguments soumis par le Canadien.

«Je pense que le gouvernement est sensibilisé au risque de faire ces choses-là [une exception] parce qu’après ça, les gens vont dire : mais moi aussi, je suis capable d’avoir des conditions similaires», a toutefois réagi le Dr Massé, mercredi, en marge d’une conférence de presse sur le retour en présentiel des fonctionnaires.

«[Il y a] le Canadien de Montréal, mais on a le CF Montréal, des clubs de football, et là, je pourrais continuer, la série est longue. Et il y a les arts et spectacles où certains ont besoin d’un public important compte tenu des coûts, par exemple pour des opéras ou des récitals», a-t-il ensuite fait valoir.

L’expert en santé publique a toutefois laissé entendre que les conditions d’une telle exemption du Canadien pourraient aussi être accordées à d’autres événements.

«Nous, les exceptions, on n’est pas trop fort [là-dessus], parce que c’est plutôt vers la cohérence qu’on tendrait d’aller», a-t-il toutefois tranché.

