PAQUET, Jean-Guy



Merci Jean-Guy pour ta bienveillance, ta bonté, ta chaleur humaine et ton amour.À Québec, le 23 juin 2021, à l'âge de 77 ans est décédé M. Jean-Guy Paquet à l'hôpital St-François d'Assise.Il laisse dans le deuil son épouse Nicole Laplante, ses enfants: Martin (Louise Deblois), Mario et Caroline (Alain Ducharme); ses chats (Grisou, Maya et Titi), son frère Pierre (Lise Beauchemin), sa sœur Réjeanne (Rénald Lecours), ses belles-sœurs: Lise Laplante (Andrée Tremblay), Cécile Laplante (Henri Bergeron), Ginette Laplante, Carole Laplante (Jacques Vézina); ses beaux-frères: Yvon Laplante (Nathalie Asselin), Sylvain Laplante; neveux, nièces et autres parents et amis. Il est allé rejoindre son père et sa mère feu Jean-Baptiste Paquet (feu Emma Lee), ses sœurs: feu Gisèle et feu Pierrette (feu Marc-André Létourneau). La famille recevra les condoléances samedi le 3 juillet de 12h30 à 13h30 auLa famille tient à remercier chacun et chacune des personnes qui ont si chaleureusement pris soin de Jean-Guy. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association pulmonaire Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, Québec, Téléphone: 1-888-768-6669, Courriel: info@pq.poumon.ca, Site web: www.pq.poumon.ca et Fondation des maladies du coeur et de l'AVC 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec Téléphone: 418 682-6387 Site web: www.coeuretavc.ca.