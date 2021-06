COUTURE, Luc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 juin 2021, à l'âge de 76 ans et 3 mois, est décédé M. Luc Couture, époux de Mme Denise Langlois, fils de feu Héliodore Couture et de feu Marguerite Bégin. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Dominic (Nancy Gosselin) et Valérie (Bernard Marcoux); ses frères et sœurs: feu Denis (Lucie Deschênes), Lucie (Marcel Savard), Colette (Réjean Barnabé), Roch, Jean (Cécile Dalzill), Clément (Christiane Deschênes) et Bruno (Martine Laroche); ses belles-sœurs de la famille Langlois: feu France et feu Sylvie ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les soins prodigués. Il a été confié au