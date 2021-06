GUIMONT SYLVESTRE

Paule-Andrée



À l'Hôpital de Montmagny, le 25 juin 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Paule-Andrée Guimont, épouse de feu monsieur Jean-Claude Sylvestre. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Marc (Hélène Beaurivage) et France (feu Mario Caron - André Blais), ainsi que sa petite-fille Cindy Sylvestre; son frère Jean-Claude (Martine Ethier) et sa sœur Marie-Noël Guimont. Sont aussi affecté par son départ les membres de la famille Sylvestre, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi à compter de 13h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.