BOYER, Marcelle



Au CHSLD St-Antoine, le 6 janvier 2021, est décédée à l'âge de 91 ans, madame Marcelle Boyer, épouse de feu monsieur Gérard Rochon. Elle était la fille de feu monsieur Edmond Boyer et de feu dame Marie-Anne Miron. Elle demeurait à Québec et autrefois à Loretteville. La famille recevra les condoléances aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Nathalie St-Hilaire), Henriette (Jacques Tremblay), Richard (feu Huguette Savard), Sylvain (Carole Bédard), Luc (Hélène Caron), Steve (Carole Lépine), Jocelyn (Dorianne Auger), Joël et Jean (Johanne Gobeil; ses petits-enfants: Stéphane, Alain, Martine, Pascal, Katia, Jonathan, Mathieu, Simon, Geneviève, Isabelle, Frédéric, Mélissa, Vanessa, Marie-Ève, Véronique, Sébastien, Sophie et Laurence; ses arrière-petits-enfants: Alice, Félix, Julien, Camille, Maya, Clémentine, Félicia, Alexandre, Samuel, Florence, Marilou, Élodie, Alysé, Louane, Maverick, Maéva, Mia-Kim, Isaac, Charlie-Rose, Sarah, Nolan, Thomas, Kyle, Maxime, Nicolas, Alexia, Étienne, Philippe, Frédérique, Sandrine et Sébastien; sa sœur: Camille (feu Benoît Breton); sa belle-sœur: Évelyne Rochon; ses neveux et ses nièces; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est allée rejoindre ses deux filles: feu Micheline et feu Carmelle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec via leur site internet : https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/?FrmGroupUID=all. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage du CHSLD St-Antoine, pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.