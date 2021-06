NOËL MÉTIVIER FORTIERJacqueline

NOËL MÉTIVIER FORTIER

À l'Hôpital de Montmagny, le 27 juin 2021, à l'âge de 93 ans et 4 mois, est décédée madame Jacqueline Noël Métivier, épouse de feu monsieur Fernand Fortier. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. Originaire de Cap-Rouge, elle était la fille de feu dame Alma Rochette et de feu monsieur Émile Noël Métivier. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Louise Côté), Réjean et Denis (Sylvie Garneau); ses petits-enfants: Marie-Ève (François Duchesne) et Dave Fortier (Nancy Bédard), Jimmy Fortier (Frédérique Bernard); ses arrière- petits-enfants: Kelyan et Alexis Duchesne, Dale Andrew Bédard, Megan et Jordan Fortier ainsi que leur famille; ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Métivier et Fortier ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Résidence Marcelle-Mallet de Cap-Saint-Ignace ainsi qu'à ceux de l'Hôpital de Montmagny pour leurs attentions et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Marcelle-Mallet, 91, du Manoir Est, Cap-Saint-Ignace (Québec) G0R 1H0 ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8, www.fondationhoteldieumontmagny.com.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 10h. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la maison funéraire De la Durantaye à Cap-Saint-Ignace.